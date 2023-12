Wichtiges Urteil für alle Autofahrer: Höhe von Bußgeldern interpretierbar – Ein kürzlich gefälltes Urteil des Oberlandesgerichts Brandenburg rückt eine wichtige Unterscheidung in den Fokus, die für alle deutsche Autofahrer von Bedeutung sein könnte. Es geht darum, wenn man geblitzt wird und die Geschwindigkeitsbegrenzungen überschritten hat.

Im neuen Urteil wurde nämlich zwischen Fahrlässigkeit und Vorsatz bei der Überschreitung von Geschwindigkeitsbegrenzungen differenziert, was sich wiederum erheblich auf die Höhe verhängter Bußgelder auswirken kann, so wie im aktuellen Fall. Dort wurde ein Autofahrer auf einer Autobahn in einem Tempolimit-100-Bereich mit einer Überschreitung von 35 km/h geblitzt. Zusatzschilder wiesen auf die Unebenheiten der Fahrbahn hin.

Rechtsbeschwerde hatte Erfolg

Der Fahrer argumentierte, keine Unebenheiten wahrgenommen zu haben und nahm irrtümlich an, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht mehr gelte, da auch andere Fahrzeuge beschleunigten. Das Amtsgericht interpretierte dies als vorsätzliche Geschwindigkeitsüberschreitung und verhängte eine Geldstrafe von 240 Euro. Der Fahrer legte jedoch darauf eine Rechtsbeschwerde ein und argumentierte, sein Verhalten sei fahrlässig gewesen.

Das Oberlandesgericht Brandenburg folgte dieser Argumentation und stufte das Verhalten des Fahrers als fahrlässig ein. Das Gericht reduzierte das Bußgeld auf die Hälfte, da es den Irrtum des Fahrers bezüglich des Endes der Geschwindigkeitsbegrenzung als maßgeblich ansah. Dieser Fall betont die Wichtigkeit, zwischen einer Fehleinschätzung der Situation und einem vorsätzlichen Verstoß gegen die Verkehrsregeln zu unterscheiden.

Höhere Geldbußen vermeiden

Die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV) hebt hervor, dass Verkehrsteilnehmer sich dieser Unterscheidung bewusst sein sollten. Ein solches Bewusstsein kann entscheidend sein, um angemessen auf Tempolimit-Situationen zu reagieren und mögliche höhere Geldbußen zu vermeiden. Das Urteil zeigt, dass in bestimmten Situationen die Interpretation der Absicht des Fahrers einen signifikanten Unterschied in der Höhe des Bußgeldes ausmachen kann.

Quelle: t-online.de