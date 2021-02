Wenn Männer wetten: Tauziehen zwischen Bulldozer und 20 Geländewagen – Wir zeigen euch ja gerne mal große Maschinen im Einsatz. Und nein, damit sind keine männlichen Geschlechtsorgane, sondern Baufahrzeuge wie Bagger, Muldenkipper oder Radlader gemeint. So auch heute, nur dass der im folgenden Clip zu sehende Caterpillar D8 Bulldozer diesmal geringfügig zweckentfremdet wird.

Im namhaften Geilenkirchen treffen sich nämlich die Mitglieder des Offroad-Clubs „ORC Grenzland e.V.“ regelmäßig in den dort beheimateten Sand- und Kiesgruben, um das gute alte Spielen in der Sandkiste auf ein dem Alter angemessenes Niveau zu hieven.

Laut Internetseite verfolgt der Verein den Zweck „den Fahrsport mit allradgetriebenen Fahrzeugen durch Teilnahme der Mitglieder an entsprechenden Wettbewerben und Veranstaltungen sowohl auszurichten, als auch zu fördern.“ Auch wichtig: „Neben Wettbewerben und Pflichten sollte das gesellige Beisammensein jedoch nie zu kurz kommen.“

Bei einem solchen kam dann irgendwann auch die Frage auf, wie vieler Geländewagen es wohl bedürfe, um die oben genannte Planierraupe beim Tauziehen zu schlagen. Wie das bei Männern nun mal so ist: Es wurde schließlich eine Wette daraus, die es unter realen Bedingungen auszufechten galt. Und dafür ist bekanntlich kein Aufwand zu groß.

Sogar ein Kamerateam des Fernsehens war dabei, als man schließlich das entsprechende Gerät in die Grube fuhr. Dort wurden dann zunächst drei Eisenträger zusammengeschraubt, damit sieben durch Abschleppseile verbundene Geländewagen in drei Reihen Platz finden, und diese an das 21 Tonnen schwere Baugerät gekettet.

Wie die Nummer ausgegangen ist, verraten wir euch an dieser Stelle natürlich nicht, haben dafür aber ein paar interessante Side Facts parat: Der Fahrer des Bulldozers ist der Chef eines der Initiatoren der Wette, dem nicht nur das Fahrzeug, sondern auch die ganze Kiesgrube gehört. Außerdem kam das durch die Wetteinsätze verdiente Geld ausschließlich krebskranken Kindern zugute. Cooler Move!