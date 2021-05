Weltweit in Städten und Dörfern: WHO fordert Tempolimit 30 – Mit Blick auf die rund 1,3 Millionen Menschen, die weltweit jedes Jahr durch Unfälle im Straßenverkehr ums Leben kommen, fordert die Weltgesundheitsorganisation (WHO), das innerörtliche Tempolimit zu reduzieren.

Wie Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus anlässlich der Globalen Verkehrssicherheitswoche in Genf erklärte, müssen Verkehrsteilnehmer besser geschützt werden, egal ob diese zu Fuß, mit dem Rad oder dem Auto unterwegs seien.

Für Städte und Dörfer schlägt die WHO von daher vor, die zulässige Geschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde zu begrenzen. In Ländern mit dem angloamerikanischen System, wie zum Beispiel den USA, entsprechend auf 20 Meilen die Stunde.

Zudem sei die Geschwindigkeitsbegrenzung auch aus Aspekten des Umweltschutzes zur Reduktion von Abgasen relevant. Und so bittet Ghebreyesus: „Zum Neustart nach Covid-19: Lasst uns sicherere Straßen für eine sicherere Welt schaffen.“

