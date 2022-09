Weil sie ihm kein Rührei machen wollte: Wütender Sohn zerstört den Wagen seiner Mutter – Einige Menschen haben bekanntlich eine deutlich kürzere Zündschnur als andere. Aus Wut den Wagen seiner eigenen Mutter zu demolieren, weil diese einem kein Rührei machen will, ist jedoch eine Liga für sich. So geschehen kürzlich in Polen, wo Beamten mitgeteilt wurde, dass zwei betrunkene Männer mit einem völlig demolierten Fahrzeug auf den örtlichen Straßen des Dörfchens Markuszów umherfahren würden.

Vor Ort stoppte eine Streife dann auch tatsächlich ein auffällig ramponiertes Renault Mégane Cabriolet.

Darin zwei Personen, die einem Atemalkoholtest unterzogen wurden. Wie sich dabei zeigte, hatte der 55-jährige Fahrer des Pkws zwei Promille auf dem Tacho, sein 36-jähriger Beifahrer sogar drei Promille.

Im Zuge einer Befragung gab der 36-Jährige zu Protokoll, dass er den Wagen, den er seiner Mutter wenige Tage zuvor gekauft hatte, demoliert habe, weil diese ihm undankbarerweise kein Rührei machen wollte.

Wie eine Pressesprecherin der Polizei Puławy mitteilte, habe es „ein Missverständnis zwischen dem Fahrzeughalter und seiner Mutter“ gegeben, woraufhin der Sohn sehr wütend geworden sei. Infolgedessen habe er mit einer Hacke die Außenleuchten des Autos zertrümmert, die Karosserie zerstört, die Spiegel abgerissen und die Windschutzscheibe zerbrochen.

Dann habe der Mann beschlossen, das zerstörte Fahrzeug zum Schrottplatz zu bringen.

Allerdings war er betrunken und nicht einmal im Besitz eines Führerscheines, weshalb er einen Freund um Hilfe bat. Dass dieser Freund zu diesem Zeitpunkt ebenfalls betrunken war, hinderte die beiden Freunde nicht an ihrer Spritztour.

Dem Fahrer des Renaults wurde nun der Führerschein entzogen. Außerdem wird er sich vor Gericht verantworten müssen und hat dabei eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren und eine hohe Geldstrafe zu befürchten.

Ob Mutter und Sohn sich mittlerweile wieder vertragen haben, ist nicht bekannt – dafür aber, dass der Wagen nicht versichert gewesen war.

Quellen: tag24.de , pulawy.policja.gov.pl