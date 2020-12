Weil er nicht länger warten wollte: Mann lässt sich Huracán Evo Speedster bauen – Gibt es eigentlich einen noch größeren Ausdruck von Luxus für einen Autofan, als sich einen eigenen Lamborghini Huracán Evo leisten zu können? Den gibt es: Zum Beispiel dann, wenn man sich den Wagen in einer Version maßschneidern lässt, die offiziell in dieser Form gar nicht verfügbar ist. Ein YouTuber hat genau das getan – weil es noch keinen Huracán Evo Speedster gibt, ließ er sich den Boliden ohne Windschutzscheibe kurzerhand bauen.

Der ungeduldige Mann hört auf den Namen „Daily Driven Exotics“, sein Kanaltitel gibt es preis – exotische Autos sind sein Steckenpferd. Den Umbau der Mittelmotor-Bestie taufte er kurzerhand „Huracán Evo Aperta“. Sein Leben begann dieser Exot als regulärer Huracán Evo Spyder. Von einer Custom-Schmiede ließ sich der Besitzer die Windschutzscheibe entfernen sowie die A-Säulen kappen und jede Menge Umbauten vornehmen.

Doch damit nicht genug. Es stecken jede Menge Vorsteiner-Teile in diesem Geschoss, wobei Kohlenstoff den Ton angibt: An den vorderen Kotflügeln sitzen Carbon-Lamellen, die geschmiedeten Seitenschweller wurden ebenfalls mit dem Material veredelt und auch der Heckdiffusor kam in den Genuss. Doch „Daily Driven Exotics“ machte nicht bei der Optik Halt.

Der V10 mit 5,2 Litern Hubraum bekam einen Turbolader spendiert und bringt es auf über 850 Pferdestärken. Die neue Auspuffanlage ist frequenz-intelligent und durch Carbon-Auslässe verengt. Das Ergebnis ist ein Höllensound bei hohen Drehzahlen. Gebt euch den „Huracán Evo Aperta“ im Video.