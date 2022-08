Wegen Produktionsfehler: Hersteller ruft Reifen zurück – Autofahrer aufgepasst, der Reifenhersteller Nexen hat nun über die Seite „produktwarnung.eu“ bekanntgegeben, dass es bei seiner Reifenproduktion zu Herstellungsfehlern gekommen ist, welche zahlreiche Produkte aus dem Hause Nexen betreffen. Demnach soll es bei den betroffenen Reifen zu punktueller Laufflächenablösung kommen können. Dadurch können während der Fahrt Instabilitäten des Fahrzeugs auftreten.

Im Detail handelt es sich um Pkw-Winterreifen aus dem Jahre 2022, die in der Kalenderwoche 29 in einem tschechischen Werk des Reifenherstellers Nexen produziert wurden. Von den Herstellungsfehlern sind die diversen Ausführungen des Winguard Sport 2 und Winguard Snow G3 betroffen. Daher wird dringend empfohlen, die betreffenden Reifen schnellstmöglich auszutauschen.

Kostenloser Umtausch betroffener Reifen

Wer Reifen von Nexen besitzt, kann dazu die DOT-Nummer auf den Reifenseitenwänden prüfen. Wurden die Reifen in Tschechien produziert, findet man dort die Ziffern 035. Die letzten vier Ziffern der DOT-Nummer geben den Produktionszeitraum an. Nexen hat bereits damit begonnen, ein Umtauschprogramm zu starten, bei dem alle betroffenen Kunden ihre Reifen kostenlos am Kaufort umtauschen zu lassen.

Nachfolgend findet ihr alle Reifenmodelle und ihre jeweiligen DOT-Seriennummern, die von den Produktionsfehlern betroffen sind:

175/70R14 88T NEXEN WINGUARD Snow G3: DOT 035 HR DAAL 2920, DOT 035 HR DAAR 2920, DOT 035 HR DABL 2920, DOT 035 HR DABR 2920

205/40R17 84V NEXEN WINGUARD Sport 2: DOT 035 6C AMBL 2920, DOT 035 6C AMBR 2920

225/55R17 101V NEXEN WINGUARD Sport 2: DOT 035 UP BABL 2920, DOT 035 UP BABR 2920

235/45R17 97V NEXEN WINGUARD Sport 2: DOT 035 0L BAHL 2920, DOT 035 0L BAHR 2920

235/45R18 98V NEXEN WINGUARD Sport 2: DOT 035 VL AAAL 2920, DOT 035 VL AAAR 2920

Quelle: chip.de