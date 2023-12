Wegen neuer Vorgaben: Porsche stellt Verkauf von Modell in der EU ein – Wie kürzlich bekannt wurde, möchte der Autobauer Porsche den benzinbetriebenen Geländewagen "Macan" künftig nicht mehr auf den Märkten der Europäischen Union anbieten. Nachdem zunächst die "Stuttgarter Zeitung" und die "Stuttgarter Nachrichten" über den vorzeitigen Verkaufsstopp berichtet hatten, bestätigte ein Unternehmenssprecher die Angaben nun gegenüber "Bild".

Wie es heißt, sei die Umstellung auf die neuen Zulassungsvorschriften der EU so aufwändig, dass man die Plattform des Fahrzeugs nicht mehr an die künftig geltenden Regeln anzupassen gedenke.

Damit ist das Macan-Modell ab Anfang Juli nicht mehr zulassungsfähig.

Hintergrund: Künftig können Fahrzeuge nur noch dann in der EU zugelassen werden, wenn diese den neuen Statuten in Sachen Cybersicherheit entsprechen. Auch müssen Autohersteller bereits in der Entwicklungsphase Prozesse zur Erhöhung der Cybersicherheit einführen, dokumentieren und zertifizieren lassen.

Eben jene Anforderungen waren zur Zeit der beginnenden Entwicklung der Verbrenner-Modelle im Jahr 2010 noch nicht bekannt gewesen, so dass nun nötig gewordene Eingriffe, wie etwa in die in die Software für Steuergeräte, nicht so ohne Weiteres nachzuholen seien.

Um sicherstellen zu können, dass die letzten ausgelieferten Fahrzeuge noch eine Zulassung erhalten, soll der Verkauf laut Porsche von daher bereits im Laufe des Frühjahrs eingestellt werden.

Außerhalb der EU wird man den auch künftig in Leipzig gefertigten Macan hingegen weiterhin kaufen.

Auf lange Sicht plant man im Hause Porsche aber ohnehin, den Macan auf Elektroantrieb umzustellen, und diesen als E-Variante erneut auf den Markt zu bringen.

Quelle: bild.de