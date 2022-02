Wegen Auslands-Exporten: Anpassung der E-Auto-Förderung könnte erfolgen – Zahlreiche Elektrofahrzeuge, welche in der Bundesrepublik beim Kauf eine Förderung von bis zu 9000 Euro erhalten, werden ins Ausland verfrachtet, sobald die vorgeschriebene Haltedauer von sechs Monaten abgelaufen ist. Dagegen will man nun vorgehen. Gegenüber der „WirtschaftsWoche“ erläuterte das Bundeswirtschaftsministerium:

„Es ist nicht Sinn der Förderung, dass geförderte Autos nach Ablauf der Mindesthaltedauer regelmäßig ins europäische Ausland weiterverkauft werden und dies zu einem Geschäftsmodell für Händler und Käufer wird. Dieses Problem hat das Bundeswirtschaftsministerium erkannt.“ Man arbeite derzeit an einer Anpassung der Förderung ab 2023.

Das Ministerium erklärte:

„Dabei werden wir auch die Thematik der Mindesthaltedauer in den Blick nehmen. Es wird auch eine Verlängerung der Mindesthaltedauer geprüft.“ Die „WirtschaftsWoche“ hat dem Artikel zufolge aus Kreisen des Ministeriums erfahren, dass die Mindesthaltedauer sich von sechs auf zwölf Monate erhöhen und somit verdoppelt werden soll. Dies würde konkret bedeuten, dass Personen, die ihr gefördertes Elektroauto nach weniger als einem Jahr verkaufen wollen, die Förderung zurückerstatten müssten.

Den Plänen des Ministeriums liegt die Vermutung zugrunde, dass ein Werteverlust für einen elektrischen Gebrauchtwagen nach Ablauf von zwölf Monaten deutlich höher sein dürfte als nach sechs Monaten, was einen Verkauf des Fahrzeugs ins Ausland weniger attraktiv gestalten könnte. 2021 hat das missbräuchliche Verhalten bei der Förderung zugenommen, wie die „WirtschaftsWoche“ in ihrem Artikel erklärt.

Das Portal zitiert den Experten Stefan Bratzel.

Bratzel ist Professor der Automobilwirtschaft und steht dem Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach als Direktor vor. Der Experte wörtlich: „Rund 30.000 E-Autos dürften allein in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres als junge Gebrauchtwagen ins Ausland verkauft worden sein.“ Aufgrund von Zulassungszahlen von 2021 kann das Institut konkretere Zahlen zu den E-Auto-Auslandsexporten nennen.

Demnach vermutet man, dass im letzten Jahr jede achte E-Auto-Neuzulassung ins Ausland exportiert wurde, wie es in einer der „WirtschaftsWoche“ exklusiv vorliegenden CAM-Studie heißt. Das Fazit des Berichts konstatiert, dass „der deutsche Staat die Elektromobilität im Ausland fördert“. Weiter heißt es dort, dass nach einer konservativen Schätzung „allein im Jahr 2021 bis zu 240 Millionen Euro an staatliche[n] Fördergelder[n] für reine Elektrofahrzeuge nicht zweckgemäß verwendet“ worden sein könnten.

Grundlage der Untersuchung:

Es wurden E-Auto-Neuzulassungen und Fahrzeugbestand in der Bundesrepublik miteinander verglichen: „Ein erheblicher Teil der Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen findet sich nicht im Fahrzeugbestand in Deutschland wieder“, heißt es. 236.695 reine Elektrofahrzeuge seien zwischen Januar und September neu zugelassen worden, die Elektroflotte in Deutschland habe sich hingegen jedoch nur um 207.435 Autos erhöht: „Entsprechend fehlen rund 29.260 Elektro-Pkw im Bestand“, so die Experten.

Für fehlende Fahrzeuge gebe es mehrere Ursachen, etwa Verschrottung nach Defekten oder einem Unfall oder Kurzzulassungen durch Händler, um diese Fahrzeuge danach günstiger verkaufen zu können, erklärt Studienautor Stefan Bratzel. Er geht jedoch davon aus, dass bei stark nachgefragten neuen E-Autos solche Gründe die Ausnahme bilden dürften:

„Für die weit überwiegende Zahl kommt als Erklärung nur der Export ins Ausland in Frage.“

Rund 12 Prozent der E-Autos werden demnach ins Ausland verschoben, der Anteil liegt bei manchen Marken noch höher. So tauchen etwa bei Tesla von den Neuzulassungen ganze 19 Prozent später nicht mehr im deutschen Fahrzeugbestand auf, bei BMW sind es 21 und bei Volkswagen 11 Prozent.



Quelle: wiwo.de