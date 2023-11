Wasserstoff-Auto: Chinesische Firma startet Massenproduktion – Während sich die Elektromobilität zunehmend durchsetzt, wird das Thema Wasserstoff noch heiß debattiert. Obgleich deutsche Forscher bereits ein Wasserstoff-Hybrid-Auto entwickeln konnten, welches es auf 1.000 km Reichweite bringt, zögern noch viele Autohersteller, auf den Zug aufzuspringen. Nicht so im Hause Changan Automobile, wo man mit dem "SL03" eine neues Wasserstoff-Brennstoffzellenauto auf den Markt bringen will.

Damit strebt das chinesische Traditionsunternehmen nicht weniger an, als die bislang größte Massenproduktion von Autos dieser Antriebsart.

Mit einer Tankdauer von drei Sekunden soll es der SL03 auf 700 Kilometer bringen. Im Zuge der Präsentation gab es zudem eine Kampfansage an Tesla, denn der SL03 soll neben der vollständig mit Wasserstoff betriebenen Variante auch in zwei elektrischen Versionen mit unterschiedlichen Akku-Größen (515 Kilometer und 712 Kilometer Reichweite) sowie als Hybrid-Modell auf den Markt kommen, welches von einem 1,5-Liter-Motor unterstützt wird (1.200 Kilometer Reichweite).

Der SL03 soll dabei rund 28.000 Euro kosten, wobei der Preis je nach Antriebsart variiert.

Wie es heißt, teilen sich aktuell der japanische Autobauer Toyota und der südkoreanische Autohersteller Hyundai ganze 98 Prozent des gesamten Wasserstoffautomarktes, der jedoch noch ein reines Nischendasein fristet. So wurden im letzten Jahr gerade einmal 17.000 Wasserstoff-betriebene Autos verkauft.

Doch die Verkaufszahlen steigen. Alleine in China sollen bis 2030 mindestens eine Million Wasserstoff-Autos auf die Straße kommen, was mit Blick auf die Massenproduktion des neuen SL03 nun tatsächlich realistisch erscheint.

In westlichen Ländern ist die Zurückhaltung gegenüber dem Wasserstoff-Antrieb sogar noch größer, Gerüchten zufolge soll Ford aber planen, den Mustang auch in einer Wasserstoff-Version anbieten zu wollen. Und auch im Hause General Motors kündigte man an, Pick-up Trucks künftig auch mit einem Wasserstoff-Motor anzubieten.

Hierzulande ging aus einer Patentanmeldung hervor, dass VW offenbar hinter den Kulissen ebenfalls an der Brennstoffzelle mit Wasserstoffantrieb tüftelt, während BMW bereits offen ankündigte Wasserstoff-Autos in Serie produzieren zu wollen.

Quelle: fnp.de