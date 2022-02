Wahrgewordener Alptraum: Fahrer auf gekippter Klappbrücke eingepfercht – Zumindest im Kindesalter könnte der eine oder andere Leser dieser Zeilen sich schon einmal Folgendes gefragt haben, während man von den Eltern im Familienwagen über eine Klappbrücke kutschiert wurde: „Was, wenn das Teil jetzt hochgeht, wir aber drauf sind?“ Ein Honda-Fahrer musste die Erfahrung machen.

Der Vorfall ereignete sich im US-Bundesstaat Florida im Oktober 2021, das dazugehörige Video erschien am 21. Februar 2022 beim US-Sender „WPTV“, wie das Automagazin „Carscoops“ berichtet. Ihr findet das Video der Station im Anschluss. Es zeigt den Vorfall auf der Ocean Avenue Bridge in Lantana, bei dem ein Radfahrer sowie der Fahrer eines Honda Accord auf der Brücke unterwegs waren. Die Schranken an beiden (für uns teilweise nicht sichtbaren) Enden der Brücke schlossen sich.

Der Honda stoppte daraufhin.

Dem Radfahrer gelingt es wie im Video zu sehen, die Brücke zu verlassen, während der Honda stehenbleibt. Somit ist er „gefangen“, wie es im Bericht heißt. Sekunden darauf beginnt die Klappbrücke, sich zu öffnen. Das Heck des Hondas steigt, seine vordere Stoßstange trifft auf den festen Asphalt des nicht beweglichen Teils des Bauwerks, dessen Kante bildet nun ein Hindernis für die Vorderräder. Das Hinterteil des Hondas hebt sich somit immer weiter, sodass eine Flucht aus der Lage dem Fahrer unmöglich scheint.

Immer weiter steigt der Wagen achtern an – bei mehr als 45 Grad öffnet der Fahrer die Seitentür, mutmaßlich, um aus der Lage per Sprung zu entkommen. Doch nun klafft ein zunehmend größer werdender Spalt unter dem Auto: Noch währenddessen schiebt die Brücke den Pkw vorwärts – die Person zieht sich daraufhin wieder auf den Fahrersitz zurück.

Glimpfliches Ende

Als das Auto weitergeschoben wird und die Brücke herunterrutscht, sackt es nicht mit der Front in den Spalt, sondern kracht mit dem Heck schwer in der Kluft zwischen dem beweglichen und dem starren Brückenteil auf. Zwar dürfte es für Fahrzeug und Mensch ein alles andere als angenehmer, harter Kontakt gewesen sein. Der Fahrer kann jedoch aussteigen, der Honda Accord der misslichen Lage entrinnen.

Dem TV-Bericht zufolge waren nach dem Vorfall Nachforschungen aufgenommen worden. Demnach habe die Brückenwärterin eigenen Angaben gegenüber den Ermittlern zufolge das Fahrzeug übersehen, bis die Brücke wieder geschlossen gewesen sei. Der Brückenbetreiber entließ die Wärterin: Sie habe „gegen die Richtlinien verstoßen, einschließlich der visuellen Überprüfung der Spannweiten.“

Quelle: carscoops.com