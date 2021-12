Mehr als Tempo 300 auf der deutschen Autobahn? Dafür braucht es schon ein Sportmotorrad unter dem Hintern. Oder einen Supersportwagen. Denkste: Manchmal gibt es Momente, in denen der zweirädrige Reiskocher vom vermeintlich braven „Familienkombi“ sowas von verblasen wird. So wie in diesem Video – 299 km/h – und plötzlich zieht ein Auto am Bike vorbei…

Wenn ihr selbst nicht schreibt, kennt ihr das Gefühl sicher nicht: Es ist bereits alles getan. Inhalt, Form und Pointe – der Macher eines Videos hat bereits alles komplett auf den Punkt gebracht.

Nun drückt man ausgerechnet euch als MANN.TV-Autor ein solches Video aufs Auge und die gefürchteten Worte des Chefs ertönen: „Mach was dazu!“ Doch was soll man zu dem noch schreiben, was man hier sieht?

Allein der Titel des Videos vom YouTube-Kanal „der Babo 69“ bringt es doch bereits auf den Punkt: „Wenn man bei Tempo 300 vom Auto überholt wird“. Mehr passiert hier auch wirklich nicht – und doch ist alles perfekt.

So bleibt dem Verfasser dieser bescheidenen Zeilen auch wenig zu tun, außer über den Typ dieses rasanten Kombis zu spekulieren. Was denkt ihr, war das für ein Wagen? Ein Audi RS6 C6 vielleicht?