VW zieht Schlussstrich: Beliebtes Modell wird nicht mehr produziert – Erst unlängst hieß es für VW-Fans, vom Beetle Abschied zu nehmen. Nun stellt Volkswagen Medienberichten zufolge die nächste beliebte Modellreihe ein. Demnach soll die Produktion des Pkw bereits beendet worden sein, das letzte Modell ist demnach in Bratislava in der Slowakei vom Band gerollt.

Dies berichtet „Chip“ unter Berufung auf das Portal „Autocar“. Es handelt sich bei der eingestellten Fahrzeugreihe um den VW Up. Der kompakte Flitzer erschien zum ersten Mal 2011, bildete seinerzeit den Nachfolger für den VW Fox. Damals erschien das Fahrzeug zu einem Einstiegspreis von gerade einmal 5.100 Euro, wird von einigen im Netz gar daher als „echter Volkswagen“ bezeichnet – später erhöhte sich der Einstiegspreis auf mehr als 20.000 Euro, wie „Chip“ erläutert.

Produktionszeitraum des Flitzers:

Zwölf Jahre. Dabei kam eine Vielzahl von Varianten in die Autohäuser. Anfänglich erschien der Up als Dreizylinder-Benziner, wahlweise mit 59 oder 74 Pferdestärken. Im Jahr 2016 erhielt die Reihe dann ein Facelifting und auch einen leistungsstärkeren Motor – so gab es eine Variante mit 89 Pferdestärken, die einen Turbolader hatte. Ab 2014 erschienen auch vollelektrische Varianten als sogenannter e-Up.

Diese konnten laut dem Bericht E-Konkurrenten wie den Mini Electric oder den Honda E deklassieren. 2018 erschien dann der Up GTI, der neben einem Sportdesign und einem Sechsgang-Schaltgetriebe für die Größe markige 113 Pferdestärken bot. Vor neun Monaten wurde diese GTI-Variante dem Bericht zufolge eingestellt. Laut Volkswagen handelte es sich dabei um eine vorübergehende Maßnahme – die Nachfrage überstieg demnach das Angebot.

Zukunft der Kompakten bei VW

Derzeit ist in Großbritannien der VW Polo das kleinste Auto, das Volkswagen dort anbietet. 2022 hatte CEO Thomas Schäfer laut dem Bericht bei „Chip“ jedoch angedeutet, dass die neue Abgasnorm Euro 7 möglicherweise bedeuten könnte, dass man auch den Polo in den nächsten Jahren aus dem Programm nehmen könnte. Dieser könnte demnach durch ein kompaktes E-Auto wie den ID 2 ersetzt werden.

Der Up soll hingegen durch einen Ultrakompakten ersetzt werden: das Elektro-Stadtauto Volkswagen ID 1. Laut „Chip“ soll dieser Stromer-Zwerg für einen Preis unterhalb der 20.000-Euro-Grenze in fünf Jahren auf den Markt kommen.

