VW T-Cross: Vorverkauf für das überarbeitete Modell gestartet – Volkswagen hat den Vorverkauf für den technisch und optisch verbesserten T-Cross gestartet. Der kleinste SUV aus dem Hause Volkswagen hat in den vergangenen drei Jahren rund 1,2 Millionen Einheiten verkauft. Im Innenraum gibt es nun eine aktualisierte Armaturentafel und eine neue Generation des Infotainmentsystems. Serienmäßig sind jetzt LED-Scheinwerfer und LED-Rückleuchten eingebaut. Die Auslieferungen des neuen Modells sind für das erste Quartal des Jahres 2024 geplant. In Deutschland beginnen die Preise für den T-Cross bei 23.250 Euro.

Erweiterungen bei Motorauswahl und Innenraumkonfiguration

Der T-Cross wird mit drei verschiedenen TSI-Turbobenzinmotoren angeboten, die Leistungen von 70 kW (95 PS), 85 kW (115 PS) und 110 kW (150 PS) erbringen. Zur Auswahl stehen vier verschiedene Ausstattungslinien: Basisversion „T-Cross“, die mittlere Variante „Life“ sowie die hochwertigeren Versionen „Style“ und „R-Line“. Drei neue Farboptionen werden ebenfalls eingeführt: „Grape Yellow“, „Clear Blue Metallic“ und „Kings Red Metallic“.

Der Innenraum des T-Cross bietet Platz für bis zu fünf Personen und zeichnet sich durch eine hohe Variabilität aus. Die Rückbank kann um 140 mm verschoben werden, und der Kofferraum bietet ein Volumen von bis zu 455 Litern. Bei umgeklappter Rückbank steigt das Laderaumvolumen sogar auf bis zu 1.281 Liter. Ab der Ausstattung „Life“ ist die Beifahrersitzlehne standardmäßig klappbar, was für zusätzlichen Stauraum sorgt.

Neue Technologien und erweiterte Ausstattung

Die Stützlast des T-Cross wurde von 55 auf 75 kg erhöht, was vor allem den Transport von schwereren E-Bikes erleichtert. Ein optional erhältliches Assistenzsystem namens „Travel Assist“ bietet zudem unterstützte Längs- und Querführung des Fahrzeugs.

In der Grundversion sind bereits neue Features wie LED-Scheinwerfer, LED-Rückleuchten und ein „Digital Cockpit“ mit einem 8-Zoll-Display enthalten. Auch die weiteren Ausstattungsvarianten bieten jeweils spezifische Neuerungen. So kommen etwa in den Topversionen „Style“ und „R-Line“ erstmals die „IQ.LIGHT - LED-Matrixscheinwerfer“ zum Einsatz. Auch sind beide Modelle mit neuen 17-Zoll-Leichtmetallrädern und einer Exterieur-Ambientebeleuchtung ausgestattet.

Ein 9,2-Zoll-Touchdisplay und ein 10-Zoll-„Digital Cockpit Pro“ gehören zur erweiterten Infotainmentausstattung der beiden Topmodelle. Beide werden standardmäßig von einem 85-kW-TSI-Motor angetrieben, wobei optional ein 7-Gang-DSG verfügbar ist.