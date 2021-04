Der VW Polo erhält ein komplettes Facelifting – Neben den beiden großen VW-Namen Golf und Passat mag er für manche das Schlusslicht bilden, doch sein Erfolg im Laufe von 50 Jahren lässt sich nicht wegdebattieren: Der Polo ist Teil des Dreigestirns von Volkswagens Klassikern – und auch 2021 ist nach 18 Millionen verkauften Einheiten immer noch kein Ende in Sicht. Nun soll der aktuelle Polo sein 2021er-Update erfahren. Das kommt mit ein paar Anlehnungen an den Golf 8 und technischen Besonderheiten daher.

Qualitative Features, die sich in dieser Form nur bei Wagen ganz anderer Preisklasse wie dem Touareg SUV finden lassen, wie das Magazin „Carscoops“ berichtet. Optisch wurde verändert, was zu erwarten war: Lichter und Stoßdämpfer bekamen ein Facelifting, es gibt nun einen Leuchtstreifen unterhalb des Kühlergrills. Alternativ können Kunden die adaptive Matrix-LED aus Touareg und Passat auch für den Polo erhalten. Apropos Touareg: Die erwähnten technischen Features sind verschiedene Assistenzsysteme.

Die werden im Polo-Update unter dem Namen „IQ.Drive Travel Assist“ gebündelt. Darunter sind etwa eine aktive Cruise Control oder ein verbesserter Spurhalteassistent, doch selbst standardmäßig wird einer in den neuen Polo-Modellen in allen Varianten verbaut werden. Auch vom Innenraum können wir uns im Rundgang des YouTube-Kanals „Autogefühl“ ein Bild verschaffen, nehmen dessen Betreiber den neuen Kompakten doch auf Herz und Nieren in Augenschein.

Hinzugekommen sind eine optionale Klimakontrolle mit Touchbedienfeld, sowie bei der Basisvariante ein digitaler Instrumentencluster mit 8 Zoll Größe, dazu gibt es einen 6,5-zölligen Infotainment-Touchscreen. Wer mehr investiert, erhält einen Cluster mit 10,25 sowie das Mediensystem mit 9,2 Zoll. Apropos Varianten: Das Polo-Update bietet neben der Basisversion die Varianten Life, Style, die sportlichere R-Reihe und einen GTI. Vier Motorvarianten sollen ab Start verfügbar sein.

Weitere Fakten und jede Menge Details findet ihr in dem wie immer sehr detaillierten Rundgang von „Autogefühl“ – der aktuelle Polo wird gegen Ende 2021 europaweit vom Band in die Autohäuser rollen. Preise sind noch nicht bekannt.

