Volkswagen: Wechsel zum Elektroantrieb verläuft nicht ohne Probleme – Bei Volkswagen läuft der Übergang zum Elektroantrieb nicht so reibungslos wie erhofft. Mit der Einführung neuer Elektro-Modelle geht auch ein zusätzliches Problem einher: Die Umstellung des Cockpits auf eine hauptsächliche Steuerung über Touchpanels kommt bei den VW-Kunden nicht gut an. Markenchef Thomas Schäfer bezeichnet diesen Schritt als großen Fehler.

Der Trend zu größeren Touchscreens im Auto

In der heutigen Zeit sind – Tesla sei Dank – immer größere Touchscreens im Auto ein Trend geworden. Kaum ein neues Modell kann es sich leisten, ohne ein massives Bedienfeld zur Steuerung der vielfältigen Infotainment-Funktionen auszukommen. VW macht dabei keine Ausnahme bei seinen neuen Fahrzeugen. Jedoch hat sich der Schritt in die Zukunft für Volkswagen als problematisch erwiesen.

Kritikpunkte und die Änderungen bei zukünftigen Modellen

Die größten Kritikpunkte beziehen sich auf die unbeleuchteten Slider zur Regelung der Klimafunktionen sowie die Touch-sensitiven Bedienflächen am Lenkrad, die sowohl als klassische Tasten als auch per Touchfunktion bedient werden können. VW hat das laute Feedback der Kunden vernommen und plant offenbar, darauf zu reagieren. In zukünftigen Modellen sollen wieder vermehrt physische Tasten verwendet werden, um eine einfachere und intuitivere Bedienung zu ermöglichen. VW-Markenchef Thomas Schäfer betont, dass diese Änderungen den Kunden zugutekommen sollen.

Ein Fehler, der korrigiert werden soll

Die Abkehr von diesem Weg wird von Schäfer heute als Fehler betrachtet, den die Marke unter VW-Chef Herbert Diess begangen hat. Dadurch wurde definitiv viel Schaden angerichtet, insbesondere bei den loyalen VW-Kunden, zitiert "Autocar." Schäfer erklärt: „Wir haben Kunden frustriert, die nicht frustriert sein sollten.“

Die Blaupause für das neue Cockpit-Design: Der kommende ID.2

Als Vorbild für das neue Cockpit-Design, das sich wieder auf intuitive und einfache Bedienung konzentrieren soll, dient der kommende ID.2. Das Elektroauto orientiert sich auch äußerlich deutlich an den traditionellen VW-Eigenschaften. Es wirkt eher wie eine Kombination aus Polo und Golf als wie ein kleiner Verwandter aus der ID-Familie.

Konzentration auf die wichtigsten Funktionen

Derzeit arbeitet VW daran, verschiedene Funktionen nach ihrer Häufigkeit der Nutzung zu kategorisieren. Die wichtigsten Funktionen sollen dann auch am besten erreichbar sein, um den Bedienkomfort zu verbessern. Sobald das ideale Design gefunden ist, lautet die Devise laut Schäfer: „Wenn man es erstmal hat, fass es nicht wieder an! Lass es verdammt nochmal in Ruhe.“

Quelle: giga.de