Eine Revolution in Technologie und Design: Volkswagen stellt den neuen Passat vor – Volkswagen hat jüngste Informationen und Bilder seines vollständig neu entwickelten Passat-Modells veröffentlicht. Der Schwerpunkt des neuen Passat liegt auf einer Reihe von Aspekten, einschließlich innovativer Antriebssysteme, einer starken Aerodynamik und hochmoderner Technologien. Das Publikum wird in Kürze bei der IAA Mobility in München zwischen dem 5. und 9. September 2023 die Gelegenheit haben, das Auto erstmals zu sehen. Die Markteinführung des neuen Passat Variant ist für das erste Quartal 2024 geplant. Das Modell zählt mit über 34 Millionen verkauften Einheiten zu den meistverkauften Autos der Marke VW, direkt hinter dem Golf und vor dem Käfer.

Motorisierung und Reichweite des neuen Passat

Kai Grünitz, Markenvorstand für Technische Entwicklung bei Volkswagen, sprach über die technologischen Fortschritte des neuen Passat. Er erklärte, dass die neunte Generation des Passat auf der neuesten Evolutionsstufe des Modularen Querbaukastens (MQB evo) basiert. Mit einer Auswahl von drei neuen Plug-in- und Mild-Hybridantrieben sowie fünf Varianten von Turbobenzin- und Turbodieselmotoren zeigt der Passat seine Vielseitigkeit. Insbesondere die vollständig neu entwickelten Plug-in-Hybridantriebe (eHybrid) bieten Systemleistungen von 150 kW (204 PS) und 200 kW (272 PS). Sie sind mit einer neuen 19,7-kWh-Batterie ausgestattet, die eine rein elektrische Reichweite von etwa 100 km ermöglicht. Das Schnellladen der Batterie ist an AC-Ladepunkten mit 11 kW und an DC-Schnellladesäulen mit bis zu 50 kW möglich.

Der Passat bietet auch einen neuen 48V-Mild-Hybridantrieb (eTSI mit 110 kW / 150 PS). Zusätzlich zu diesen elektrischen Optionen gibt es leistungsstarke Turbobenzin- und Turbodieselmotoren. Das automatische Doppelkupplungsgetriebe (DSG) ist standardmäßig in allen Varianten enthalten. Einige Modelle sind zudem mit dem Allradantrieb 4MOTION ausgestattet.

Innenraum und Assistenzsysteme des neuen Passat

Im Innenraum wurde besonderer Wert auf Komfort und Intuitivität gelegt. Der Passat verfügt über ein vollständig neu gestaltetes Cockpit mit digitalisierten Features. Das Interieur basiert auf dem MIB4, der neuesten Generation des "Modularen Infotainmentbaukastens", der eine benutzerfreundliche Bedienung ermöglicht.

Neben den Verbesserungen im Innenraum wurden auch die Assistenzsysteme des Passat modernisiert. Dazu gehört ein erweitertes Spektrum an Parkassistenzsystemen, einschließlich "Park Assist Plus" und "Park Assist Pro". Mit der Memory-Funktion für den "Park Assist Pro" kann das Auto die letzten 50 Meter einer Fahrt speichern und beim nächsten Erreichen dieser Position das Einparken übernehmen. Fernbedienungsmöglichkeiten über das Smartphone sind ebenfalls integriert.

Der neue Passat setzt auch in puncto Fahrwerkstechnik neue Maßstäbe. Die adaptive Fahrwerksregelung "DCC Pro" bietet eine Mischung aus maximaler Dynamik und höchstem Komfort. Auch die neuen ergoActive-Plus-Sitze mit pneumatischer 10-Kammer-Druckpunktmassage und der erweiterte Radstand, der mehr Beinfreiheit im Fond bietet, tragen zum hohen Reisekomfort bei.

Der neue Passat Variant wird als Allrounder für Business und Freizeit mit bis zu 1.920 Litern Kofferraumvolumen angepriesen. Damit legt Volkswagen ein weiteres Kapitel in der Erfolgsgeschichte des Passat auf und setzt neue Standards in der Mittelklasse.