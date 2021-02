Volkswagen nicht mehr größter Autoverkäufer der Welt – In der Corona-Krise mussten viele Autohersteller massive Umsatzeinbußen aufgrund des Rückgangs neuer Fahrzeugverkäufe hinnehmen. Dennoch wechselten Millionen von Neuwagen ihren Besitzer. Bis dato lag dort VW vorne, wurde nun aber vom japanischen Konzern Toyota überholt.

Erstmals seit fünf Jahren führt Toyota die Liste der Autoverkäufer weltweit an. So verkaufte Toyota, wozu auch Daihatsu Hino Motors gehört, im letzten Jahr ganze 9,53 Millionen Fahrzeuge und schoss damit an die Spitze – vor Rivale Volkswagen, der seinerseits 9,31 Millionen Wagen verkaufte. Durch die Corona-Pandemie verzeichnete Toyota dabei immer noch einen Umsatzrückgang von 11,3 Prozent, es reichte aber dennoch für die Spitzenposition.

Auch weil im Gegensatz zu anderen Herstellern die Japaner in den letzten Monaten wieder höhere Verkäufe erzielen konnten. Toyota setzte im Jahr 2020 in seiner Heimat Japan 2,16 Millionen Fahrzeuge ab, wohingegen in Übersee 7,37 Millionen verkauft wurden.

Im Vergleich musste Volkswagen einen Absatzrückgang von 15,2 Prozent hinnehmen. Davon abgesehen rechnet VW aber dennoch mit einem Milliardengewinn von rund zehn Milliarden Euro. Wobei VW beim Betriebsergebnis hier vor Sondereinflüssen kalkuliert, also etwa den Kosten, die aufgrund des Dieselskandals aufkommen.

Quelle: welt.de