VW bietet Stromer in China deutlich günstiger an

Volkswagen ID.3: VW bietet Stromer in China deutlich günstiger an – Elektroautos mögen im Kommen sein, doch die im Vergleich zum klassischen Verbrenner nahezu überall höheren Preise schrecken manche Käufer ab – selbst solche, die Stromern nicht mit Skepsis begegnen. Insbesondere beim Blick auf den nichteuropäischen Markt dürfte Käufern rasch auffallen, wie viel mehr sie hierzulande für so manchen Flitzer, nicht nur elektrisch, berappen müssen als im Ausland. In China bietet VW den VW ID.3 nun zum Kampfpreis an. Wohl unfreiwillig.

Laut einem Bericht von „Golem“ unter Berufung auf das Portal „T3n“ reagiert das Unternehmen Volkswagen damit auf einen Preiskampf, der auf dem chinesischen Markt tobt. Einstiegspreis für den VW ID.3 dort: Umgerechnet knapp unter 16.000 Euro. Zum Vergleich: In der Bundesrepublik kostet der Kompakte derzeit um die rund 39.000 Euro. Bis zum 31. Juli 2023 hat das Unternehmen den China-Preis derart drastisch gesenkt.

Als Grund nennt der Artikel die harte Konkurrenz von BYD und Tesla auf dem dortigen Markt. Die Verkäufe gingen in der Volksrepublik demnach um 3,6 Prozent zurück.

Die Folge:

Ein Sinken des Marktanteils. Einen möglichen Grund könnten die von VW veranschlagten Preise für seine Elektroflotte bilden. So schlägt der BYD Dolphin auf dem chinesischen Markt mit einem Startpreis von 14.700 Euro zu Buche, der Yuan Plus ist dort hingegen bereits für rund 16.900 Euro zu haben. Daher verkaufen sich die beiden Fahrzeuge laut dem Artikel von „Golem“ sehr gut. „T3n“ zufolge hat VW in China nun reagiert. Der Beschluss: eine massive Preissenkung für den ID.3.

Damit soll das Wachstum angeschoben werden – die Einstiegsvariante kommt somit umgerechnet auf knapp 16.000 Euro. Doch VW bietet diesen rabattierten Preis nur zeitweilig an. Er gilt nur für den Juli 2023 und auch nur für 7.000 Fahrzeuge. Die Rabatt-Version ist dabei nicht das aktuelle Facelifting, sondern dessen Vorgänger. Weitere Vergünstigungen in China nimmt Volkswagen beim ID.4 Crozz und dem ID.6 Crozz vor.

Quelle: golem.de