Volkner Performance S mit eigener Garage an Bord: Video zeigt Tour des Wohnmobils für 1,6 Millionen Euro – Ein Wohnmobil, das 2,0 Millionen Euro kostet? In der Basisvariante, wohlgemerkt? Ein eben solches konnte MANN.TV den Lesern vor einiger Zeit vorstellen: Das „Volkner Performance S“ wartet mit jedem nur erdenklichen Luxus auf. Unser Bericht seinerzeit konnte hingegen nur einen faszinierenden, aber recht kurzen Werbefilm der Version des Kolosses für 2,0 Mio. porträtieren. Nun hat jemand einen richtigen Rundgang in einem der „günstigeren“ Luxusgiganten für 1,6 Millionen Euro vollzogen.

Das Unternehmen Volkner aus Wuppertal fertigt solche Riesen für Wohlbetuchte, die optisch neben der Größe vor allem durch eines enorm hervorstechen: Die Fahrzeuge kommen mit einer eigenen Garage für einen (Sport-)Wagen daher, damit man bei der stilgerechten Reise auch Spritztouren unternehmen kann. Der H-förmige Stahlrahmen der Lastwagenkonstruktion und eine komplexe Hydraulik machen es möglich. Vorgestellt wird dieses Volkner Performance S auf dem YouTube Kanal von Enes Yilmaze.

Der liefert uns einen detaillierten Rundgang um und durch das Wohnmobil.

Wie das Video beweist, passt durch die fortschrittliche Lift-Technologie auch ein Porsche 911.2 Turbo S Cabriolet in den fahrbaren Unterstand. Alternativ lässt sich die Garage zur Outdoor-Sitzgelegenheit mit Regenschutz umbauen. Das Fahrzeug misst satte zwölf Meter in der Länge, ist 2,50 Meter breit und 3,85 Meter hoch. 18 Tonnen wiegt die stilvolle Reisekutsche. Bewegt wird sie durch ein Volvo-Dieselaggregat mit mehr als 460 PS.

Für den nötigen Treibstoff sorgt ein 350-Liter-Tank, zudem sind auf dem Dach Solarpaneele verbaut und der Größe entsprechende Akkupacks für Strom und Warmwasser an Bord. Der Innenraum misst, je nachdem, ob er ausgefahren wird oder nicht, zwischen 30 und 35 Quadratmetern. Auf die Reisenden an Bord wartet eine schier endlose Liste technischer Schikanen: Beide Vordersitze verfügen über eine Massagefunktion, lassen sich heizen oder kühlen. Das Fahrzeug verfügt über eine adaptive Cruise Control, Spurwechselassistenten und Notbremse.

Wer auf Reisen arbeiten muss, kann ein Büro hinter dem Fahrersitz ausfahren.

Der Wohnraum wartet mit einem Esstisch, TV-Gerät, etlichen Lagerschränken, eingebautem Soundsystem sowie einer LED-Beleuchtung auf. Er grenzt an eine Küche, die alles bereithält, was man auch für komplexe Gerichte benötigt – ebenso wie eine Spülmaschine für den Abwasch danach. Auch ein geräumiges Badezimmer mit beheizter Toilette, Dusche und großer Spüle inklusive Spiegeln ist vorhanden.

Unter dieser verbirgt sich zudem Platz für zwei zusätzliche Betten, die hinter den Regalen verborgen sind. Apropos: Das eigentliche Schlafzimmer prunkt mit seinem geräumigen Doppelbett und einem Oberlicht. Man sehe und staune selbst.

