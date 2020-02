Autor: Bernhard Trecksel

Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet – Aus der Zeit gefallen, wie aus einem Traum sieht es aus, dieses Auto, das wie eine Mischung aus wunderschönem Fünfziger-Jahre-Rennboot irgendwo aus den Kanälen Venedigs und einem Autoklassiker daherkommt. Ein letzter Rückgriff auf die 2011 leider aus dem Leben geschiedene Traditionsmarke Maybach, die wohl wie keine zweite für vergleichsweise altertümlichen, verschwenderischen Autoluxus stand. Das Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet ist hingegen hochmodern.

Wohlgemerkt, obwohl es schon 2017 der Weltöffentlichkeit präsentiert wurde – eine einzigartige Studie mit unglaublichen 5,70 Metern Länge. Die wurde seinerzeit auf der Monterey Autoweek vorgestellt, glänzt mit einem Glamour, den in dieser Form selbst die luxuriöseren Varianten von Rolls Royce und Co. nicht ausstrahlen. Als würde man eine Limousine der ausgehenden zwanziger Jahre mit modernen Mitteln realisieren.

Kein Wunder also, diese Formen des Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet, in denen sich deutliche Konzepte aus dem Bau von luxuriösen Yachten spiegeln.

„Das Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet steigert modernen zu ultimativem Luxus und ist die perfekte Umsetzung unserer Designstrategie. Atemberaubende Proportionen kombiniert mit einem luxuriösen Haute-Couture-Interieur schaffen ein ultimatives Erlebnis“, betonte Daimler Chefdesigner Gorden Wagener seinerzeit.

Eine Fusion aus Tradition und Moderne, kein Wunder also, dass der Wagen mit einem Elektromotor über 750 Pferdestärken bei 500 Kilometern Reichweite daherkommt. Höchstgeschwindigkeit: 250 Stundenkilometer, in vier Sekunden von 0 auf 100. Zumindest in der Theorie, würde ein solches Fahrzeug je realisiert. Doch wir mögen nicht mehr daran glauben, die Zukunft geht leider in eine andere Richtung, was das Design betrifft. Schade.

Als eindrucksvolles Studienobjekt im Video taugt das Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet aber allemal. Viel Vergnügen.

Quelle: stern.de