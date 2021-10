Videotest: Rentner vs. Fahranfänger, wer fährt besser? – Es ist eine Frage, die so alt sein könnte, wie das Autofahren: Die einen sind überzeugt, dass die größte Unfallgefahr im Straßenverkehr von Fahranfängern ohne jegliche Erfahrung ausgeht. Die anderen sind überzeugt: Es sind die zwar erfahrenen, aber mit zunehmendem Alter langsamer reagierenden Rentner, die am Steuer die Risiken darstellen. Doch wer hat Recht? Ein Videoversuch will es herausfinden.

Bei dem Versuch geht es jedoch nicht nur um fahrerische Qualitäten, auch das theoretische Wissen wird abgefragt. Der YouTube Kanal „Akte“ schickte die Probanden für das Duell nämlich nicht nur auf die Strecke, sondern etwa auch zurück in den Unterrichtsraum, um ihr theoretisches Wissen zu checken.

Die Fahrschulzeit lässt grüßen.

Doch selbst damit geben sich die Experten vom ADAC, bei denen der Test durchgeführt wird, nicht zufrieden: Die Kandidaten werden zwar nicht auf Herz und Nieren, sehr wohl aber auf ihre Wahrnehmung hin untersucht. Der Sehtest kann Aufschluss darüber geben, wie gut die Hand-Auge-Koordination am Steuer (noch) bei Kandidaten jeden Alters funktioniert.

Verschiedene Disziplinen sind für die Prüfung an der Tagesordnung: Hütchen-Umfahren (oder besser nicht …), Fahrsicherheitstest auf nasser Fahrbahn oder das richtige Rückwärts-Einparken stehen auf dem Plan. Wer also macht letztlich das Rennen?