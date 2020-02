Autor: Bernhard Trecksel

Versuch: Kann einem ein Auto-Fenster die Finger brechen? – Es ist eine Frage, die einen als Kind dann schon zu beschäftigen anfing, sobald man zum ersten Mal in einem gewissen Alter mit seinen Eltern in das Auto stieg und den elektrischen Fensterheber entdeckte: Was passiert, wenn meine Finger zwischen Fenster und Rahmen geraten? Werden sie zerquetscht? Gebrochen? Kann so ein Fensterheber eine Hand zerteilen? Dieses Video gibt eine Antwort.

Wer uns jetzt kritisieren und darauf hinweisen möchte, dass mutmaßlich Sensoren und Druckmesser schon seit Jahren verhindern, dass man sich in einem modernen Auto mit elektrischem Fensterheber an die Finger absäbeln kann, dem sei entgegnet: Wissen wir. Doch das ist nicht der Punkt an diesem Video. Vielmehr geht es darum, herauszufinden, ob die Motoren des elektrischen Fensterhebers die theoretische (!) Kraft besäßen, zu verstümmeln.

Ein gewisser William Osman geht der Frage auf seinem gleichnamigen YouTube-Kanal auf den Grund. Für ein unterhaltsames Laienvideo macht er das ganze dabei so professionell, wie es nur geht – und setzt wie Waffen- und Fahrzeugsicherheitstester auf synthetische Knochen und „Fleisch“ aus ballistischer Gelatine für sein Experiment. Sagen wir‘s mal so: Wir stecken unsere Finger nicht in ein elektrisches Autofenster, Sensoren hin oder her …