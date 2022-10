Verschwendetes Geld an der Zapfpistole

Verschwendetes Geld an der Zapfpistole: Darum nach dem ersten Klick nicht weitertanken – Es mag zynisch anmuten, angesichts enormer Belastungen durch Spritpreise und andere Kosten einen Tank-Ratschlag geben zu wollen. Doch was man gerade wohl am wenigsten als Negativbonus zu dem teuren Kraftstoff und der Inflationsnummer brauchen kann, ist Geld fürs Tanken auszugeben und dafür gar nichts zu bekommen. Ein Experte warnt, dass dies Kunden blühen könnte, die weiter zapfen, wenn die Pistole schon „geklickt“ hat.

Wer volltankt, kennt die Situation, bei der die Zapfpistole an einem bestimmten Punkt den Handgriff begleitet von einem lauten metallischen Klicken förmlich springen lässt. Ein Hinweis, dass der Tank voll ist. Manche tanken dann trotz dieses mechanischen Hinweises weiter, möchten etwa eine runde Zahl im Tank haben oder ganz sichergehen, dass das Auto wirklich randvoll ist.

Einem Auto-Leasing-Unternehmen zufolge ein erzwungener Handgriff, der bares Geld kostet:

Das Unternehmen „Select Car Leasing“ aus England warnt in einem Artikel des Portals „LADbible“ davor, weiter zu zapfen, nachdem es geklickt hat – denn es könnte sein, dass dabei gar kein Diesel oder Benzin fließt. Der Managing Director des Unternehmens, Graham Conway, warnte Kunden davor, ihre Benzintanks auf so eine Weise „aufstocken“ zu wollen. Conway wörtlich: „Und zwar deshalb, weil vermutlich noch etwas Kraftstoff abgegeben wird, der nicht in Ihrem Tank landet.“

Weiter führte Conway aus: „Wenn Sie das erste Klicken ignorieren, könnten Sie über den oberen Rand des Tankanschlusses hinaus tanken, und der überschüssige Kraftstoff läuft in den kleinen Abfluss unter dem Eingang und auf den Boden unter Ihrem Fahrzeug. Bei einigen Zapfsäulen kann der überschüssige Kraftstoff in die Leitung zurückgesaugt werden. Das bedeutet, dass Sie die Tankstelle dafür bezahlen, dass sie ihren eigenen Kraftstoff zurückgibt.“

Sogar Beschädigungen am Fahrzeug seien möglich, so der Fachmann:

„Ein schwerwiegenderes Problem, das Ihr Auto beschädigen und Sie viel Geld kosten kann, ist das Gasrückführungssystem. Es verhindert, dass verdampftes Benzin oder Diesel entweicht, wenn Sie den Tankdeckel zum Tanken öffnen, und fängt es stattdessen in einem Holzkohlebehälter auf.“ Das Problem laut dem Autoexperten beim Weiterzapfen: „Wenn Sie jedoch überschüssiges Benzin oder Diesel in den Tank pressen, kann flüssiger Kraftstoff in die Leitungen gelangen und das Gasrückführungssystem beschädigen.“

Die Folge laut Conway: „Das bedeutet, dass Sie bald Warnleuchten auf Ihrem Armaturenbrett entdecken werden und Gefahr laufen, die Abgasuntersuchung nicht zu bestehen. Außerdem müssen Sie mit einer teuren Reparaturrechnung rechnen, die bis zu 500 Pfund betragen kann (zmgerechnet rund 580 Euro, der Verf.). Das sollte man bei der derzeitigen Lebenshaltungskostenkrise auf jeden Fall vermeiden.“

Quelle: ladbible.com