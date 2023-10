Verluste in Milliardenhöhe: Aufstrebender E-Autobauer ist insolvent – Nachdem man dort zuletzt jährliche Verluste in Milliardenhöhe hatte hinnehmen müssen, ist ein vielversprechendes Elektroauto-Start-up nun pleite. Zunächst sah alles danach aus, als hätte „WM Motor“ das Zeug gehabt, den noch jungen Markt gehörig aufzumischen, aktuell wird laut „Reuters“ jedoch vor Gericht der Insolvenzantrag behandelt.

Der Autobauer aus China möchte aber nicht das Handtuch werfen und kündigte an, strategische Investoren aus der ganzen Welt einbeziehen zu wollen, um das Geschäft wieder auf stabile Füße zu stellen. In einer Stellungnahme erklärte das Unternehmen: „Die geplante Umstrukturierung von WM Motor wird strategische Investoren aus der ganzen Welt einführen, um seine Wiedergeburt zu erreichen.“

Wie „WM Motor“ einräumt, habe man sich dort in den letzten Jahren mit Blick auf die Pandemie, die Trägheit des Kapitalmarkts, starken Preisschwankungen bei Rohstoffen und auch aufgrund von Rückschlägen bei der Kapitalbeschaffung für den Betrieb und die Entwicklung in ein operatives Dilemma manövriert.

Dass das in Shanghai beheimatete Start-up dazu auch noch Schwierigkeiten hatte, in einer derart kapitalintensiven Brache wie dem Automarkt Gewinne zu erzielen, dürfte der letzte Dolchstoß gewesen sein.

Gemäß eines Börsenprospektes des Unternehmens häuften sich die jährlichen Verluste in nur wenigen Jahren auf zuletzt gut 8,2 Milliarden Yuan an, was etwa einer Milliarde Euro entspricht. Und das, obwohl in China nach einer Durststrecke im Mai inzwischen die Lust am Pkw-Kauf offenbar weder zurückgekehrt ist – diversen Rabatten und Steuervergünstigungen für umweltfreundliche Fahrzeuge sei Dank.

