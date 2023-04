EU will regelmäßigen Führerschein-Check

Verkehrssicherheit: EU will regelmäßigen Führerschein-Check – Wenn es um das große und wichtige Thema der Verkehrssicherheit geht, gibt es allerhand zu verbessern oder zu ändern. Die EU-Kommission hat diesbezüglich neue Pläne – und zwar einen Führerschein-Check, der alle fünf Jahre wiederholt werden soll. Dieses Vorhaben beträfe Millionen von Menschen, die sich einer regelmäßigen Fahrtauglichkeitsprüfung unterziehen sollen.

Hier hat die EU eine Personengruppe im Auge, nämlich alle Bürgerinnen und Bürger ab einem Alter von 70 Jahren. Das generelle Ziel, oder besser gesagt der größte Wunsch, der Europäischen Union ist, dass es bis zum Jahre 2050 keinen einzigen Verkehrstoten mehr auf den Straßen geben soll. Bis zum Jahre 2030 möchte man die Zahl der Toten im Straßenverkehr auf die Hälfte reduziert haben.

Schwerwiegende Fehler im Straßenverkehr durch Senioren

Alleine im Jahr 2022 gab es bei Unfällen 20.600 Verkehrstote. Mit Blick auf ältere Personen gab es laut dem SWR in Deutschland 2021 insgesamt 66.812 Unfälle mit Personenschäden, bei denen Autofahrerinnen und Autofahrer im Alter über 65 Jahren beteiligt waren. Dies entspricht 14,5 Prozent aller Unfallbeteiligten in Deutschland. Hört sich nach viel an, diese Altersgruppe macht aber mit Blick auf die Gesamtbevölkerung auch nur 22,1 Prozent aus.

Allerdings verursachen ältere Menschen dabei oft schwerere Unfälle als Jüngere. Zudem zeigen zwei Dritteln der registrierten Unfälle, dass Senioren durch schwerwiegende Fehler im Straßenverkehr die Hauptschuld trugen. Von ganz ungefähr kommt daher der EU-Plan mit ihrer Führerscheinreform, die Verkehrssicherheit zu verbessern, nicht. Hierzulande ist es derzeit so, dass Senioren keine oder nur in Einzelfällen verpflichtende Fahrtauglichkeitsprüfungen ablegen müssen.

Widerstand gegen EU-Pläne

Deshalb gilt in Deutschland immer noch: Wer einmal seine Führerscheinprüfung erfolgreich bestritten hat, besitzt in der Regel die lebenslange Fahrerlaubnis. Jedoch steht es Senioren frei, ihren Führerschein selbst abzugeben oder eine Testfahrt mit einem Gutachter zu machen. Allerdings regt sich derzeit auch Widerstand gegen die Pläne der EU. Laut „SWR“ hat sich der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann von den Grünen bereits öffentlich dagegen ausgesprochen.

Anstatt eines regelmäßigen Führerschein-Checks für Senioren hält Hermann die freiwilligen Tests sowie angebotene Fahrsicherheitstrainings für ausreichend. Wenig begeistert von den Führerschein-Plänen der EU zeigt sich auch der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Thomas Dörflinger. Er findet, dass man nicht über die Erhöhung des Rentenalters auf 70 Jahre debattieren kann und dann Zweifel an der Fahrtüchtigkeit dieser Personengruppe hege.

Für Thomas Dörflinger wäre dies schon nah an der Altersdiskriminierung. Ebenfalls gegen einen regelmäßigen Führerschein-Check ist Volker Wissing, seines Zeichens Bundesverkehrsminister der FDP. Für Wissing seien viele ältere Menschen nicht nur umsichtige, sondern auch erfahrene Fahrerinnen und Fahrer. Daher setzt Wissing hier auf die Eigenverantwortlichkeit.

Quelle: computerbild.de