Was bedeuten die doppelt gestrichelten Mittellinien

Verkehrsregeln: Was bedeuten die doppelt gestrichelten Mittellinien – Eine genaue Kenntnis der Verkehrsregeln ist für Autofahrer von großer Bedeutung. So stößt man auf einigen Ortsverbindungsstraßen statt einer gewöhnlichen Linie auf eine doppelte gestrichelte Linie. Diese zweifache gestrichelte Markierung weist eine ähnliche regelmäßige Unterbrechung auf wie die herkömmliche gestrichelte Linie. Doch was besagt sie genau?

Laut Fahrschule darf man eine durchgezogene Linie nicht überfahren, jedoch ist das Überholen bei gestrichelten Linien erlaubt. Das gilt dies auch für die doppelt gestrichelte Mittellinie. Diese Markierung dient der besseren Übersichtlichkeit und gibt dem Fahrer Informationen über den weiteren Verlauf der Straße: Sie weist darauf hin, dass eine der beiden Linien bald in eine durchgezogene Linie übergehen wird.

Wenn also eine gestrichelte und eine durchgezogene Linie nebeneinander existieren, bedeutet dies, dass auf einer der Fahrspuren ein Überholverbot besteht. Überholen ist dann auf der Seite mit der durchgezogenen Mittellinie untersagt, während es auf der Seite mit der gestrichelten Linie weiterhin erlaubt ist. Diese Regelung kommt insbesondere in Kurven mit ungünstigen Sichtverhältnissen zum Einsatz. Es ist wichtig anzumerken, dass das Überholen trotz einer durchgezogenen Mittellinie mit einem Bußgeld von 30 Euro belegt werden kann.

Die Bedeutung weiterer weniger bekannter Verkehrszeichen

Abgesehen von der doppelten gestrichelten Mittellinie gibt es zahlreiche andere Verkehrszeichen, die möglicherweise weniger vertraut sind. Beispielsweise gibt es den schwarzen Strich bei Autobahnabfahrten oder das Zeichen für die grüne Welle.

Der schwarze Strich, der die Ortsnamen auf dem Schild trennt, zeigt an, wie sich die Ausfahrt nach dem Abbiegen aufteilt. Wenn man zu einem der Orte oberhalb des Strichs möchte, sollte man sich in der Ausfahrt links halten, während alle anderen nach rechts fahren sollten.

Ein weiteres Verkehrszeichen, das Zeit sparen kann, ist das runde Symbol mit einer Welle darin. Es steht immer in Verbindung mit einer Geschwindigkeitsangabe. Wenn man sich an die vorgegebene Geschwindigkeit hält, kann man bei den folgenden Ampeln mit einer grünen Welle rechnen.

Quelle: focus.de