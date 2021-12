Verkaufsstart 2022: Opel zeigt seinen kommenden Astra als Kombi – Auch im kommenden Jahr gibt es beim Autobauer Opel einige Neuheiten zu bestaunen. Opel-Fans schauen hier sicher auch auf den hauseigenen Golf-Konkurrenten, den neuen Astra. Zur traditionellen Astra-Familie gehört natürlich auch der Opel Sports Tourer, zu dessen neuer Version nun vom Unternehmen offizielle Details genannt wurden.

Der neue fünftürige kompakte Kombi besitzt laut Opel ein neues Format, ist der neue Sports Tourer mit 4,64 Metern doch merklich kürzer als sein Vorgänger. Dennoch soll der Astra Kombi mehr Stauraum besitzen. Während der Kofferraum 608 statt bisher 540 Liter schluckt, beträgt das Stauvolumen bei umgelegter Bank bis zu 1.634 Liter.

Erstmals auch als Plug-in-Hybrid

Der Sports Tourer wird von Opel mit Motoren zwischen 110 und 225 PS Leistung angeboten. Darüber hinaus gibt es analog einen Benziner mit 110 und 130 PS, einen Diesel mit 130 PS sowie erstmals auch einen Plug-in-Hybriden. Diese Version liefert eine Systemleistung von 132 kW/180 PS oder 165 kW/225 PS und eine elektrische Reichweite von rund 60 Kilometern.

Zudem wurde beim neuen Opel Astra Kombi auch an der Gestaltung des Innenraums gewerkelt. So wurde mit „Pure Panel“ ein neues Cockpit-Design umgesetzt. Der Marktstart für den neuen Astra Sports Tourer ist im Frühjahr 2022 vorgesehen. Einen genauen Termin gibt es leider noch nicht, was auch für die Preise gilt.

Quelle: motor.at/