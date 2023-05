Van Life Concept: Chinesischer Autobauer präsentiert Van der Zukunft: Denkt man an Autos aus China, dann kommen einem wohl am ehesten kompakte Kleinwagen in den Sinn. Ein im Rahmen der Milan Design Week 2023 vorgestelltes Konzept für einen futuristischen Van beweist, dass man sich dort aber durchaus auch auf brachialere Formen des Autobaus versteht, erinnert dieser doch eher an einen Panzer als an einen Camper.

Man fühlt sich unweigerlich ein wenig an den Cybertruck aus dem Hause Tesla erinnert, allerdings verfügt das Van Life Concept des chinesischen Autoherstellers GAC über ein weitaus eleganteres Design und erinnert eher an einen modernen Sci-Fi-Film, anstatt wie Elon Musk die 80er zu zitieren.

Aktuell handelt es sich jedoch lediglich um eine durchaus ambitionierte Designstudie, mit einer Umsetzung in den nächsten Jahren ist von daher wohl nicht zu rechen.

Dennoch blickt man bei GAC in die Zukunft und legt sich schon einmal darauf fest, dass der Van in der Lage sein soll, dank einer Feststoffbatterie über weite Strecken hinweg jedwedes auch noch so tückische Terrain autonom bewältigen zu können, während die Besatzung schläft. Sollte dabei mal keine Verbindung zum Internet vorhanden sein, ist das Fahrzeug in der Lage, sich an den Sternen (!) zu orientieren.

Zur Unterstützung im Gelände verfügen die mit Blick auf maximalen Grip konzipierten Reifen über ausklappbare Paddel.

Besondere viel Mühe hat das Designteam in die Gestaltung des modular aufgebauten Innenraums gesteckt. Die Kabine wird dabei von einem umlaufenden Rahmen umschlossen, an den man vom Handy über Lautsprecher bis zur Liegefläche alles Mögliche wird aufstecken oder mithilfe eines Gurtsystems befestigen können.

Außen können weitere Möbelkomponenten zum Sitzen oder Arbeiten einfach aus den Seitenwänden herausgeklappt werden.

Bei der Verarbeitung kommen vor allem leichte Stoffe wie Aluminium und Kohlefaser zum Einsatz. Die Macher stellen dabei den Recycling-Gedanken in den Vordergrund und streben generell eine Minimierung des CO2-Fußabdrucks an, die das brutale Äußere Lügen straft.

Zur Energieerzeugung und zum Erwärmen von Wasser soll Sonnenlicht genutzt werden.

Bislang ist hinsichtlich der Motorisierung und der Akkuleistung noch nichts bekannt, das wäre für ein derart visionäres Konzept aber ohnehin viel zu früh. GAC-Designchefs Stéphane Janin betont von daher zunächst die romantischen Aspekte hinter der Idee:

„Dieses Konzeptfahrzeug unterstreicht, wie schön es ist, dorthin zu fahren, wohin man will. Wir glauben, dass Autos nicht nur Objekte sind, die Menschen von A nach B bringen, sondern auch Maschinen, die schöne Erinnerungen schaffen.“

Quelle: efahrer.chip.de