Tüftler verwandeln Golf 7 in Drift-Maschine

V8-Umbau: Tüftler verwandeln Golf 7 in Drift-Maschine – Mehr oder minder professionelle Umbauten von Reihen-Pkw gibt es wie Sand am Meer. Da ist eine ganze Menge Kram dabei, der kaum Erinnerungswert besitzt, aber auch wirklich eindrucksvolle Projekte. So wie dieser Leckerbissen für VW-Liebhaber: Finnische Tüftler haben sich einen Golf 7 geschnappt, und aus dem Kompakten mit einem satten V8 ein echtes Drift-Biest gemacht. Seht selbst.

Von außen hat sich an dem Golf bis auf andere Räder nichts getan, was die ganze Aktion unserer Meinung nach sogar noch ein bisschen cooler macht. Wehe dem, der diesen Golf also unterschätzt: Denn ein fabrikneuer Vierzylinder mit Frontantrieb pumpt mitnichten unter seiner Haube, sondern stattdessen im hinteren Teil ein V8, der für einen spritzigen Heckantrieb sorgt.

Genauer gesagt handelt es sich bei dem Aggregat um einen Typ BMW M60B40, wie er etwa im 540i der E34-Typenreihe oder den E32- und E38-Reihen des 740i verbaut wurde. Mit fast vier Litern Hubraum, knapp 290 Pferdestärken und einem Drehmoment von 400 Nm liefert der Brüllwürfel Eckdaten, die bei einem Kompakten wie dem Golf für satten Vorschub sorgen, bei dem jeder Möchtegern-Ampelstarter mit den Ohren schlackern dürfte.

Hinterachse und Differenzial stammen hingegen aus einem 5er der E39-Serie, die Vorderachse lieferte überdies ein E36-3er. Eine Menge BMW in diesem Golf für ein sprintstarkes Biest, das dazu noch mit maßgeschneiderten Pushrod-Gewindefahrwerken von BC Racing ausgestattet wurde. Das sorgt für noch mehr heckfreudiges Fahren, die gekonnte Drifts um so gut wie jede Kurve erlauben.

Quelle: carscoops.com