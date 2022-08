Ungleiches Wettrennen: Lamborghini Huracán vs. KTM MotoGP – Jeder, der den Lamborghini Huracán schon einmal in Aktion erlebt hat, kann bestätigen, dass der italienische Stier ungemein rasant und wendig ist. Insbesondere in der Version Performante Spyder aus diesem Video, die mit Doppel-Turbolader und mehr als 1.100 Pferdestärken daherkommt. Doch wie sieht es aus, wenn man dem Geschoss leichtgewichtige Konkurrenz als Gegner serviert? Etwa ein Rennmotorrad der Serie MotoGP von KTM? Dieses Video geht der Frage nach.

Der YouTube-Kanal „CarWow“ hat sich überlegt, das Duo in einen Kopf-an-Kopf-Vergleich in verschiedenen Disziplinen zu schicken. Also klemmte sich Kanal-Moderator Mat Waton hinter das Steuer des Boliden. Auf dem Sattel der KTM nahm hingegen der frühere Rennfahrer Dani Pedrosa Platz. Zwar gewann der laut Angaben des Automagazins „Carscoops“ noch nie eine MotoGP Championship, raste aber oft genug mit Silber oder Bronze über die Ziellinie.

Doppelturbo vs. „Leichtgewicht“

Dennoch gilt er dem Magazin zufolge als einer der besten Motorrad-Rennfahrer der Serie, nachdem er sich bereits dreimal Silber und dreimal Bronze schnappen konnte. Allesamt interessante Vorzeichen für einen Vergleich, der auf den ersten Blick die KTM zu favorisieren scheint: Immerhin wiegt das Bike zehnmal weniger als der rund anderthalb Tonnen schwere italienische Bolide. Der luftgekühlte Vierzylinder des Motorrads leistet bei einem Drehmoment von 120 Nm satte 270 Pferdchen aufwärts.

Demgegenüber steht der V10 des Huracán Performante mit einem Hubraum von 5,2 Litern, dem bei dieser Spyder-Variante gleich zwei Turbolader verpasst wurden, sodass er brutale 1.100 Pferdestärken und ein paar Zerquetschte in den Untergrund stemmt. Man darf also gespannt sein, wer hier in unterschiedlichen Disziplinen an der Startlinie oder beim rollenden Start den König in Sachen Endgeschwindigkeit, Schaltung und Beschleunigung gibt. Wird überall das weitaus leichtere Motorrad obsiegen?

Quelle: carscoops.com