Unfall-Studie: Die zehn gefährlichsten Straßen Deutschlands – Im Hause Allianz hat man sich gefragt, auf welcher Straße in Deutschland es zu den meisten Unfällen kommt und im Rahmen einer ansprechenden Auswertung ein Ranking erstellt. Wie die Studie des Versicherers dabei zeigt, knallt es im Norden am häufigsten, aber auch in unserer Hauptstadt kann Autofahren mancherorts schnell gefährlich werden.

Spitzenreiter im Ranking der Allianz Direct-Versicherung ist die „Kieler Straße“ in Hamburg, die mit 53 Unfällen im letzten Jahr zur gefährlichsten Straße Deutschlands avancierte. 48 dieser Unfälle wurden als leicht eingestuft, fünf als schwer.

Damit knallt es auf der sechsspurigen Ausfallstraße der Elbmetropole gleich doppelt so häufig wie auf der vor Ort zweitgefährlichsten Straße, „An der Alster“.

Generell hat sich Hamburg in der Studie auch als das verkehrstechnisch riskanteste Bundesland erwiesen, kam es dort 2022 doch zu 7.174 Unfällen, was im Schnitt 3,49 Unfällen pro 1.000 Einwohner entspricht.

Auf Platz zwei der gefährlichsten Straßen Deutschlands liegt die „Frankfurter Alle“ in Berlin, wo es 2022 zu insgesamt 49 Unfällen kam – acht davon schwer. Die insbesondere von Radfahrern gefürchtete Straße geht über in die Karl-Marx-Allee, die im Ranking auf Platz acht landete.

Berlin hat in den Top Ten der gefährlichsten Straßen Deutschlands gleich fünf Plätze inne:

Kieler Straße/Hamburg 53 Unfälle (48 leicht, 5 schwer) Frankfurter Allee/Berlin 49 Unfälle (41 leicht, 8 schwer) Vahrenwalder Straße/Hannover 49 Unfälle (43 leicht, 6 schwer) Brunsbütteler Damm/Berlin 45 Unfälle (36 leicht, 9 schwer) Mariendorfer Damm/Berlin 42 Unfälle (32 leicht, 10 schwer) A8/Böblingen 41 Unfälle (35 leicht, 6 schwer) Invalidenstraße/Berlin 35 Unfälle (41 leicht, 4 schwer) Karl-Marx-Allee/Berlin 35 Unfälle (33 leicht, 2 schwer) Fackenburger/Allee Lübeck 33 Unfälle (30 leicht, 3 schwer) Venloer Straße/Köln 33 Unfälle (29 leicht, 4 schwer)

Quelle: t-online.de