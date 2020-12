Unerreichte Custom-Auspuffanlage: Lamborghini Aventador entfesselt Höllen-Sound – Wenn ihr die Augen schließt, wenn ihr dieses Video startet, könntet ihr kurz dem Irrglauben erliegen, ihr würdet hier irgendeine Science-Fiction Serie zu hören bekommen, oder dem 80er-Klassiker „Airwolf“ bei einer Startsequenz des futuristischen Helikopters lauschen. Doch was ihr hier hört, ist keine Hightech-Kampfmaschine mit Turbine, sondern „nur“ ein Lamborghini Aventador mit einem Wahnsinnsauspuff von Umbau.

Als ob der naturbelüftete V12 mit 6,5 Litern Hubraum eines Aventadors überhaupt noch eine Verstärkung bräuchte. Doch wir wissen alle, dass zumeist „Weil ich es kann“ Grund genug für Tüftler, Bastler und Tuner ist, selbst Perfektion weiter veredeln zu wollen. Noch dazu, wenn jemand fürstlich dafür zahlt. So wohl geschehen bei diesem Aventador Roadster 50th Anniversario. Die Schmiede Brilliant Exhaust nahm sich des Geschosses an und maßgeschneiderte eine einmalige Auspuffanlage.

Der YouTuber „effspot“ führte diesen speziellen Aventador-Auspuff auf seinem Kanal vor. Laut seinen Angaben ist diese Soundmaschine die einzige ihrer Art in den ganzen Vereinigten Staaten. Wer dieses Monstrum einmal brüllen und kreischen hören hat, vergisst diesen Klang nie wieder – zumal die Bestie auch noch blaue Flammen speit. Definitiv nichts für Fahrten in der Nähe von Kindergärten, Krankenhäusern oder verkehrsberuhigten Bereichen. Aber in der Wüste Arizonas bringt sie den Asphalt zum Glühen.

