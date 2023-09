Umstellung auf E-Autos: 2024 rollt der letzte Volvo-Diesel vom Band – Bereits in einigen Monaten wird man beim schwedisch-chinesischen Autohersteller Volvo dem Dieselmotor Lebewohl sagen. Das Traditionsunternehmen teilte am 19. September bei der Climate Week in New York das Vorhaben mit, Anfang 2024 den letzten Selbstzünder zu fertigen. Firmenboss Jim Rowan betonte, das Unternehmen werde sich vielmehr „voll und ganz“ auf die E-Auto-Entwicklung konzentrieren.

Schon im Mai 2017 hatte man aus dem Hause Volvo vermeldet, dass man keine neue Diesel-Generation mehr entwickeln werde. Laut einem Bericht bei „Golem“ verkündete Volvo nur Wochen darauf, dass man ab 2019 kein neues Modell mehr ohne Elektroantrieb konstruieren wolle. Laut Volvo zählen dazu jedoch nicht nur Plug-in-Hybride und vollelektrische Autos, sondern auch die sogenannten Mildhybriden.

2022: Wandel bei Volvo bereits konkreter

Volvo vermeldete dann im vergangenen Jahr, der Entwicklung neuer Verbrenner komplett den Rücken zu kehren, die jeweiligen Budgets aus Forschung und Entwicklung sollten andernorts zum Einsatz kommen. Der Mitteilung zufolge hatte das Unternehmen zudem seine Anteile an einem Joint Venture namens Aurobay veräußert. In diesem war das verbliebene Volvo-Verbrennergeschäft laut „Golem“ aufgegangen, bevor es abgestoßen wurde.

Von 2030 an möchte Volvo also nur noch E-Autos auf den Markt bringen. Dem Unternehmen zufolge liegt der Löwenanteil des Absatzes auf dem europäischen Markt nunmehr auf Fahrzeugen mit vollelektrischem oder Plug-In-Hybridantrieb. „Golem“ schränkt hier ein, verweist auf Angaben des Kraftfahrtbundesamtes. Demnach erfuhren in den ersten acht Monaten des Jahres 2023 noch mehr als 9.000 Volvos mit Dieselantrieb (Mildhybride) eine Neuzulassung.

26.572 Volvos wurden in dem Zeitraum verkauft – die über 9.000 Volvos mit Mildhybrid machen demnach einen Anteil von 35 Prozent aus.

Volvo: „Elektrische Antriebe sind unsere Zukunft“

Volvo-Boss Rowan erläuterte die Unternehmensentscheidung hin zur Elektrifizierung wie folgt: „Elektrische Antriebe sind unsere Zukunft und den Verbrennungsmotoren überlegen: Sie verursachen weniger Lärm, weniger Vibrationen, weniger Wartungskosten für unsere Kunden und keine Auspuffemissionen.“ Er betont, es sei seiner Ansicht nach „höchste Zeit, dass die Verantwortlichen in Wirtschaft und Politik sinnvolle Strategien und Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels ergreifen“.

Quelle: golem.de