Umrüstung mit Camping-Module und Powerstations von Jackery: PlugVan macht aus Lieferwagen wird Camper – Die Berliner Firma PlugVan hat eine innovative Lösung entwickelt, mit der Lieferfahrzeuge in voll ausgestattete Camper umgewandelt werden können. Durch eine Zusammenarbeit mit Jackery bietet das Unternehmen auch tragbare Stromversorgungslösungen an, die für Komfort und Nachhaltigkeit auf Reisen sorgen.

Umrüstung von Lieferwagen mit PlugVan-Modulen

PlugVan bietet spezielle Module, mit denen Lieferfahrzeuge in komfortable Camper verwandelt werden können. Sitzbänke, Multifunktionstische, Schubladen für Gepäck, Spülschrank und Gaskocher sind in diesen Modulen enthalten, und sie können einfach auf die Ladefläche geschoben und befestigt werden. Die Flexibilität dieser Module ermöglicht es auch, den Lieferwagen in eine mobile Werkstatt, ein fahrbares Büro oder eine Logistiklösung umzurüsten.

Für die Stromversorgung dieser umgerüsteten Fahrzeuge setzt PlugVan auf die tragbaren Powerstations von Jackery. Laut Florian Fey, dem Geschäftsführer von PlugVan, können diese Powerstations für jedes Modul dazugekauft werden, und es gibt keine Grenzen. Er erwähnte auch, dass PlugVan das passende Jackery Solarpanel zum Aufladen der Jackery-Lösungen anbietet.

Jackery Powerstations: Eine nachhaltige und komfortable Lösung

Die Powerstations von Jackery sind für den Einsatz beim Camping bestens geeignet. Sie versorgen angeschlossene Geräte zuverlässig und netzunabhängig mit Strom und sind sogar bei extremen Temperaturen einsetzbar. PlugVan bietet die Modelle Explorer 500 und Explorer 1000 an, die sich durch ihre Kapazitäten von 518 Wh bzw. 1002 Wh, ihr geringes Gewicht und ihre lange Lebensdauer von bis zu 20 Jahren auszeichnen. Da sie im Betrieb sehr leise sind, können sie auch während der Schlafenszeit im Camper verwendet werden.

Die Kombination aus den umgebauten Lieferwagen und den Jackery-Lösungen bietet nicht nur Komfort und Flexibilität, sondern auch Nachhaltigkeit. Die Vielseitigkeit des Lieferwagens verhindert den Bedarf an zahlreichen Fahrzeugen, und die Powerstations von Jackery können mit erneuerbaren Energien durch das passende Solarmodul gespeist werden. So wird ein hohes Maß an Nachhaltigkeit gewährleistet.

Diese Zusammenarbeit zwischen PlugVan und Jackery unterstreicht das Engagement beider Unternehmen, flexible, komfortable und nachhaltige Reiselösungen zu bieten. Es ist ein spannender Schritt in Richtung einer grüneren und bequemeren Zukunft für Camping- und Outdoor-Enthusiasten, und gleichzeitig ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Technologie und Innovation dazu beitragen können, den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.