Umfrage: Immer mehr Menschen für Tempolimit auf Autobahnen – Das Thema rund um Tempo 130 auf Deutschlands Autobahnen reißt nicht ab und wird von Anfang an heiß diskutiert. Das zeigen auch all die Umfragen in den letzten Monaten, bei denen die Meinungen stark auseinandergehen.

Erst kürzlich berichteten wir, dass auch einige Prominente wie Formel-1-Star Sebastian Vettel ein Tempolimit von 130 km/h auf Schnellstraßen fordern. Nun gibt es die nächste Umfrage zu diesem Thema. So zeigte sich im monatlich erscheinenden ARD-Deutschlandtrend eine wachsende Mehrheit, die sich für ein Tempolimit auf Autobahnen ausspricht.

Sinnvolle Maßnahme zum Umwelt- und Klimaschutz

Auch wenn sich mittlerweile SPD, Grüne und FDP darauf geeinigt haben, dass es ein Tempolimit auf Autobahnen künftig erst mal nicht geben wird, wird dies von vielen der Befragten der Umfrage von Infratest dimap für das ARD-Morgenmagazin jedoch begrüßt.

Auf die Frage nach sinnvollen Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz, entschied sich im aktuellen ARD-Deutschlandtrend eine große Mehrheit von 60 Prozent für eine Limitierung auf 130 km/h auf deutschen Schnellstraßen. Im Vergleich zum Monat Juni 2021 hat sich die Befürwortung um drei Prozentpunkte erhöht.

In der Umfrage lehnten derweil 38 Prozent der Befragten ein generelles Tempolimit ab.

Quelle: t-online.de