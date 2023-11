Umfrage: Die beliebtesten Automarken 2023 – Viele Automarken, die sich international großer Beliebtheit erfreuen, kommen aus Deutschland. Doch wie steht es innerhalb der Grenzen der BRD um die Gunst der Käufer in Sachen Porsche, Mercedes, BMW oder VW? Genau das wollte das Umfrageinstitut YouGov wissen und präsentierte nun die Ergebnisse seiner Befragung.

Diese fand in Zusammenarbeit mit dem "Handelsblatt" statt und richtete sich an Onlinenutzer ab 18 Jahren. Diese sollten sich zu rund 1.600 in Deutschland aktiven Marken äußern, wobei Aspekte wie Qualität, Preis-Leistungs-Verhältnis, allgemeiner Eindruck, Weiterempfehlungsbereitschaft, Arbeitgeberimage und Kundenzufriedenheit im Fokus standen.

Am Ende stand ein Score von -100 bis 100, auf dem wiederum das Ranking basiert.

An der Spitze der Top 5 der beliebtesten Automarken in Deutschland rangiert Audi mit einem Ergebnis von 23,7. Auf den weiteren Plätzen folgen Mercedes-Benz (23,0), Volkswagen (22,8), BMW (22,2) und Skoda (14,8).

Aussagekräftig ist in diesem Zusammenhang auch ein Blick auf die Zulassungszahlen, welche die fünf Topmarken ebenfalls abbilden, wenn auch in einer anderen Reihenfolge.

Im Oktober 2023 wurden dem Kraftfahrtbundesamt zufolge mit 34.806 Fahrzeugen am meisten Volkswagen zugelassen. Auf Platz 2 folgt Mercedes folgt mit 22.117 Autos, der dritte Platz geht an Audi mit 20.612 Fahrzeugen. Es folgen BMW (18.062 Autos) und Skoda (13.955).

Quelle: t-online.de