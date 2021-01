Umbau mit Turbolader: Unimog U500 von 2004 im Video-Porträt – Wohl jedem, der in der Holzwirtschaft, auf Baustellen oder im Straßenbau geschuftet hat, wird er ein Begriff sein. Ebenso wie den meisten Soldaten, Sanitätern und Hilfswerkern. Sein Name steht für Leistungsfähigkeit, Unbeugsamkeit, Belastbarkeit, endlose Geländegängigkeit und nahezu unendliche Einsatzfelder: Der Unimog von Mercedes-Benz ist das ultimative Lastentier. Nicht nur die klassischen Versionen, auch in seinen neueren Inkarnationen. Dieses Video zeigt eine modifizierte Variante von 2004.

Einmal mehr verantwortlich für so ein Porträt zeichnet Doug DeMuro, der auf seinem Automobil-Kanal eben nicht nur das Neueste vom Neuen in Sachen Supercars vorstellt, sondern auch den einen oder anderen Klassiker unter die Lupe nimmt. In diesem Fall eben einen Unimog von der Jahrtausendwende. Das Video erläutert: Mit den meisten SUVs und großen Geländewagen wischt dieses Biest gerade in Sachen Steigungswinkel noch immer den Boden.

Insbesondere diese Version, die für schweres Gelände und enorme Schräglagen mit entsprechender Bodenwanne und Überrollkäfig umgebaut wurde. Der Umbau erfolgte 2015 und wertete dieses Biest von einem Unimog noch einmal deutlich auf. Unter der Haube arbeitet ein turbogeladener Reihensechszylinder-Diesel mit 270 Pferdestärken und satten 950 Nm Drehmoment.

Eine Achtgang-Handschaltung mit Vorwahlautomatik überträgt das Maß an Power an den Allradantrieb – die große Frontscheibe liefert dabei unerreichte Übersichtlichkeit im Gelände. Lasst euch diesen Umbau von einem 2004er Unimog nicht entgehen.

Quelle: carscoops.com