Ultimative Sleeper: Getunte Mega-Kleinbusse zeigen ihre Power – Sleeper. Faszinierende Autos, unter deren stinknormaler Hülle als brave Familienklitsche gewaltige Kraft schlummert. Doch wer denkt, dies ginge nur mit Autos, irrt: In diesem Video sind es getunte Transporter, Bullys und Vans – wie auch immer man sie nennen möchte – die mit gewaltiger Power unter ihren Hauben glänzen. Mehr noch, sie rollen an den Start eines Battles, um den schnellsten und stärksten von ihnen zu küren.

Jede Menge Power in einem Format, dass die meisten so gar nicht auf dem Schirm haben dürften. Kein Wunder also, dass sich das Motormagazin „Grip“ dieser Tuning-Bullys mal angenommen hat. Bei deren Größe sollte man meinen, dass sie leichter zu tunen seien – doch das Gegenteil ist der Fall, wie der Kanal des Autoformats berichtet. Man benötige Spezialisten für das Tuning, da die Motorräume nur wenig Platz bieten, so die Videobeschreibung.

In der Tat:

Die grobschlächtige, alles andere als windschnittige Gestalt der Transporter ist nichts, was man mit einer Rennmaschine verbindet. Doch der Tuning-Experte Philipp Kaess zeigt den Zuschauern von „Grip“, dass der Eindruck täuschen kann. Er hat eine Auswahl von Kleinbussen handverlesen, um die Zuschauer in Erstaunen zu versetzen. Da wäre etwa der rote VW T5 R32 Turbo von Mechanix Deluxe, unter dessen Haube ein V6-Doppelturbo werkelt.

Der liefert satte 671 Pferdestärken und zieht entsprechend ab. Auch eine Mercedes-Benz V-Klasse ist zu sehen: Mit 585 PS und einem V8-Biturbo zeigt die, was sie kann. Einen V10-Doppelturbo aus einer Viper hingegen hat man bei BK Performance einem alten Chevy Van verpasst: Knusprige 600 Pferdestärken und der entsprechende Sound der Kleinbus-Monster entlocken den „Grip“-Experten Matthias Malmedie und Niki Schelle Jubelschreie und jede Menge (Fahr)Spaß.