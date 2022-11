Über 22 Millionen Euro teures Drag-Rennen: 93 Jahre alter Bentley tritt gegen Enkel an – Wettfahrten und Drag-Rennen zwischen potenten Boliden sind nun beileibe nichts Ungewöhnliches. Geht es dabei aber über den Graben der Zeit, wird das Thema umso interessanter. Die Grundfrage in diesem Video: Kann ein sündhaft teurer Bentley Blower aus dem Jahre 1929 mit seinen modernen Nachfahren noch mithalten, wenn es Haube an Haube zur Sache geht?

Der mit 7,6 Millionen Abonnenten erfolgreiche Kanal „Carwow“ auf YouTube wollte es wissen und ging der Frage mit gleich vier Generationen kraftvoller Bentleys auf den Grund. Auf dem Asphalt finden sich im Video laut einem Bericht des Automagazins „Carscoops“ ein: Ein moderner Bentley Continental GT Speed, ein Continental R Mulliner aus den späten 90er Jahren sowie ein Bentley Turbo R aus den 80ern.

Ihr aller Großvater bzw. Urgroßvater:

Besagter Blower aus dem Jahre 1929, nunmehr also 93 Jahre alt. Sämtliche Fahrzeuge wurden von Bentley zur Verfügung gestellt. Der Traditionshersteller wollte mit der Leihgabe die Geschichte der Leistungskraft seiner Boliden unterstreichen. Dies bedeutet ganz konkret: Jedes der Fahrzeuge fährt so, wie es ab Werk konstruiert wurde, ist kein Nachbau und beinhaltet schon gar nichts an Eigenbau-Modifikationen oder Tuning. Was wiederum auch heißt:

Dieser Bentley Blower ist ein echtes Museumsstück, eine absolute Oldtimer-Rarität und das teuerste Fahrzeug, das in diesem YouTube-Kanal je zum Rennen angerollt ist. Gegenwärtiger Nennwert: umgerechnet 22,9 Millionen Euro. Der Reihenvierzylinder dieses klassischen Flitzers leistet immer noch vergleichsweise mächtige 243 Pferdestärken. Drehmoment: 350 Nm. Seine Nachfolger haben jedoch zwischen 61 bis 405 PS mehr unter der Haube, stemmen mehr Power in den Asphalt.

Wie also wird sich das klassische Geschoss im Direktvergleich schlagen? Ein kleiner Spoiler sei uns an der Stelle erlaubt: Verblüffend solide für ein 93 Jahre altes Kunstwerk.

Quelle: carscoops.com