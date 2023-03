Über 1000 Tankstellen betroffen: Betreiber zieht sich aus Deutschland zurück – Einem Medienbericht zufolge, der sich auf eine Agenturmeldung der dpa bezieht, werden 1.000 Tankstellen in Deutschland demnächst in neuem Besitz sein. Der bisherige Betreiber sieht sich nach eigenen Angaben bewegt, den deutschen Markt zu verlassen, und verkauft seine Netze – neben 1.198 Tankstellen in der Bundesrepublik werden weitere 392 in den Niederlanden veräußert.

Neuer Besitzer der Tanken ist nach einem Bericht bei „Chip“ unter Berufung auf die Deutsche Presse-Agentur das kanadische Unternehmen Couche-Tard. Bisher wurden die Tankstellen vom französischen Energiekonzern TotalEnergies betrieben, der sich somit aus Deutschland und den Niederlanden zurückziehen wird. In Belgien und Luxemburg ist dem Bericht zufolge dagegen ein Joint Venture mit Couche-Tard entstanden. Insgesamt sollen dort 619 Total-Tankstellen weiter betrieben werden, wie der Konzern am Donnerstag in Paris mitteilte.

Kraftstoff weiter von Total

Insgesamt handelt es sich um vier Tankstellennetze – alle sollen noch für mindestens fünf Jahre unter der Marke TotalEnergies weitergeführt werden, solange Total den Kraftstoff liefert. Das Unternehmen nannte konkrete Gründe für den Rückzug aus dem europäischen Tankstellenmarkt: Demnach besteht ein Zusammenhang mit der von der EU angestrebten Klimaneutralität und dem damit einhergehenden geplanten Aus für Autos mit Verbrennungsmotor in Europa.

Geht es nach den Plänen der EU-Kommission, sollen ab 2035 keine Neuwagen mit Verbrenner mehr verkauft werden dürfen. Aufgrund des bereits jetzt rückläufigen Kraftstoffabsatzes führte diese Entwicklung bei TotalEnergies zu Entscheidungen bezüglich des Tankstellennetzes in Europa, wie das Unternehmen mitteilte. Umsatzeinbußen seien die Folge. Ein Grund dafür sei, dass Elektroautos eher zu Hause oder in Unternehmen aufgeladen würden und nicht an den Ladestationen der Tankstellen, erläuterte TotalEnergies ferner.

Strukturwandel bei Tankstellen

Angesichts dieser Entwicklung sollen sich die Tankstellen nach Ansicht des Unternehmens zu Orten des Verweilens entwickeln, zu Service-Points mit Dienstleistungen, Geschäften und Restaurants, weg von Orten, an denen lediglich Kraftstoff verkauft wird. Aus diesem Grund habe man sich bei TotalEnergies auch an Couche-Tard gewandt. Couche-Tard sei bekannt für sein Know-how im Betrieb von Convenience-Stores neben Tankstellen, heißt es in dem „Chip“-Artikel.

Quelle: chip.de