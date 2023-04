TÜV-Sensation: 130 Jahre altes Auto besteht Hauptuntersuchung – Wenn der TÜV einem Auto die Plakette verweigert, hat das nicht selten etwas mit einer mangelnden Pflege des Wagens vonseiten seines Besitzers zu tun. Wenn einem Fahrzeug auf der anderen Seite wiederum dann aber nach mehr als stolzen 130 Jahren immer noch die Straßentauglichkeit bescheinigt wird, dann hat da jemand verdammt viel Liebe reingesteckt.

So geschehen erst kürzlich beim TÜV Nord im niedersächsischen Einbeck, wo mit einem Exemplar des Modells Benz Victoria ein wahrer Methusalem unter den Autos die Hauptuntersuchung bestand und eine Plakette für zwei weitere Jahre erhielt.

Laut den dortigen Experten könnte es sich womöglich um das älteste fahrbereite und im Originalzustand erhaltene Auto der Welt handeln.

Frisch geprüft und plakettiert geht es nun wieder in das Automuseum PS-Speicher in Einbeck, wo es von den Besuchern bewundert werden kann.

Der Wagen aus dem Jahr 1894 mit der Modellnummer 99 mutet eher an, wie eine motorisierte Kutsche und obliegt einer ganzen Reihe an Sonderregelungen. So darf der Wagen beispielsweise nur am Tag gefahren werden, da die Lampen doch tatsächlich noch mit Kerzen beleuchtet werden.

Zum Blinken kommt eine große rote Kelle zum Einsatz.

Da selbst Windschutzscheiben und Anschnallgurte fehlen, liegt die Frage nahe, wie es ein solches Fahrzeug überhaupt durch die Prüfung schaffen konnte. Ein Experte des Technischen Überwachungsvereins erklärt dazu: „Die Sachen waren beim Bau des Autos noch nicht vorgeschrieben, sind daher für die Prüfung auch nicht nötig.“

Mit seinem sechs PS starken Drei-Liter-Einzylinder-Motor bringt es der Benz Victoria auf eine Spitzengeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde – gesteuert wird mit einer Lenkstange.

Schon zuvor hatte der Wagen die Prüfung ohne Beanstandungen gemeistert, was einem Sprecher des Museums zufolge aber auch kein Wunder ist, pflege man dort „das Fahrzeug ja ohnehin das ganze Jahr über“.

Gespendet hat es der Unternehmer Karl-Heinz Rehkopf, der es sich nicht nehmen ließ, seine geliebte „Vicky“ höchstpersönlich zur Untersuchung zu fahren.

Das folgende Video ist zwar bereits etwas älter und zeigt nicht die aktuelle Prüfung, wir sind uns aber sicher, dass der Benz Victoria immer noch genauso prächtig aussieht.

Quelle: chip.de