Trümmer fliegen ins Publikum: Power-Diesel Pick-up detoniert auf Prüfstand – Bei Fans von hochgezüchteten Dieselfahrzeugen ist die Veranstaltungsreihe UCC (Ultimate Callout Challenge) wohl recht beliebt. In verschiedenen Disziplinen zeigen dort brachiale Geländewagen und andere Diesel-Kolosse ihre Power. Bei einer dieser Machtdemonstrationen kam es zu einer Explosion, bei der die Fetzen flogen.

Soweit im Video zu erkennen, wurde beim Vorfall mutmaßlich niemand verletzt

Bei der UCC geht es mit jeder Menge Lärm und Dieselqualm ordentlich zur Sache – laut der Webseite der Ultimate Callout Challenge finden sich fünf Disziplinen: Beim Show-N-Shine zeigen sich die Fahrzeuge von ihrer besten Seite. Es gibt Drag-Rennen und eine Burnout-Pit.

Auch Pulling wird betrieben – hochgezüchtete Offroader ziehen dabei Lastschlitten, ähnlich wie beim Tractor Pulling

Hinzu kommt der Dyno – auf dem Prüfstand können die Maschinen bei Vollgas beweisen, ob die Tuner ganze Arbeit geleistet haben. Bei eben jenem Wettbewerb stand auch der Pick-up aus diesem Video auf den Walzen:

Das Fahrzeug mit einem Tuning von „Power Driven Diesel“ gibt in der Minute alles – man könnte sagen: zu viel

Man hört den Turbolader zischen und brüllen, die geballte Kraft des Motors, die sich in immer höheren Drehzahlen aufbaut. Dann kracht es: Die Haube platzt auf, ein Feuerball rülpst in die Höhe, Teile fliegen umher und der Mann am Steuer sucht rasch das Weite.

Man hört einen Einschlag in der Nähe der Kamera – und die filmende Person hält auf ein schwelendes Trümmerstück drauf. Die Menge johlt. Eine Vorführung, die wohl keiner der Besucher so schnell vergessen wird.