Trestle Jacks im Video: Revolutionäres LKW-Wagenheben durch Zurückfahren – Kennt man seine Handgriffe, ist ein Reifenwechsel schnell gemacht. Viele haben einen entsprechend besseren Wagenheber an Bord, der die zeitaufwendige Pumperei verkürzt. Bei Wartungen von größeren Fahrzeugen wie Lkw oder Baumaschinen sieht die Sache anders aus. Doch auch hier gibt es Lösungen. Die erfordern manchmal ein gewisses Improvisationstalent mit schweren Balken oder Ähnlichem. Doch es geht innovativer, wie dieser Weg eines Unternehmens zeigt, Verkehrsmittel aufzubocken.

„Trestle Jacks“, so lautet nicht nur der Name dieser Schöpfung, sondern auch des dahinter stehenden Unternehmens, der Trestle Jacks Pty. Ltd. aus Südafrika. Schon vor einigen Jahren tauchten erste Videos des Prinzips im Netz auf. Das funktioniert ebenso simpel wie physikalisch beeindruckend und soll laut der Unternehmenswebseite gestatten, einen ganzen Sattelzug innerhalb von sieben Minuten auf die Trestle Jacks zu hieven. Eine Achse soll in zehn Sekunden in der Luft sein.

Verfügbar sind die Trestle Jacks in unterschiedlichen Gewichtsklassen, die zwischen 15 bis 40 Tonnen zu tragen vermögen. Dabei verspricht das Unternehmen, das sein System schneller funktioniert als jede konventionelle Konkurrenz. Das Prinzip basiert auf dem Zusammenspiel aus den halbgewölbten Jacks und einfachem Zurücksetzen: Die geformte Oberseite des Jacks greift beim Kippen in die Achsen eines Fahrzeugs – das Rückwärtsfahren reicht, um die Jacks dann abzurollen und das Vehikel aufzubocken.

Angenehmer Nebeneffekt: Um die Wagenheber aufzurichten, ist nicht nur kein manueller Krafteinsatz nötig, es bringt sich auch niemand unter dem schweren Auflieger oder einer Baumaschine unnötig in Gefahr, bis alles sicher steht. Ein einzelner Jack der oben genannten größten Gewichtsklasse trägt im Alleingang bereits 30 Tonnen, sodass man sicher unter einem Fahrzeug arbeiten können soll. Kommen zwei pro Achse ins Spiel, verteilt sich die Last.

Quelle: trestlejacks.com