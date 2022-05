Bergepanzer 3 Büffel: Der Leoparden-Retter beim Tractor Pulling – Tractor Pulling: Wenn die urgewaltigen Turbinenbestien brüllen, die Luft flimmert und ein tonnenschwerer beweglicher Schlitten durch tiefen Schlamm gezogen werden muss, ist das eine Kraftdemonstration ohne gleichen. Jede Menge schweres Gerät ist dabei: Neben den Traktoren kommen auch Dieselwalzen für die Strecke zum Einsatz. Doch was, wenn einer der Kolosse mal ausfällt und gezogen werden muss? Wer bewegt den Schlitten zwischen den Rennen? Der Büffel, beispielsweise.

Dieses Video stammt aus den Niederlanden vom „Tractor Pulling Schoonebeek“ und zeigt den Büffel im Einsatz. Genauer gesagt: den „Bergepanzer 3 Büffel“ der Firma Rheinmetall. Ein Koloss von satten 54,3 Tonnen Gewicht, knapp über neun Meter lang und 3,54 Meter breit. Panzer-Fans dürften das Teil eh kennen, wer sich nur nebenbei für das Thema interessiert, könnte trotzdem einen Aha-Effekt erleben, wenn er das Chassis des Büffels wiedererkennt.

Denn es stimmt: Der Koloss basiert auf dem Kampfpanzer Leopard 2, so wie der Vorgänger des Büffels, der Bergepanzer 2A2, seinerseits auf dem Leopard 1 fußte. Doch der 2A2 war zu schwach, um den seinerzeit neuen Leo 2 zu ziehen – so wurde 1988 mit ersten Prototypen der 1521 PS starke „Büffel“ geboren. Heute ist der mit Frontschaufel, Kran und Winde ausgestattete Koloss Bergepanzer 3 im Einsatz in verschiedenen Armeen weltweit.

Unter anderem verrichtet er seinen Dienst nicht nur in Deutschland und der Schweiz, sondern auch in Kanada, Griechenland, den Niederlanden, Singapur, Spanien sowie Schweden. Wie man im Video eindrucksvoll erleben kann, ist der lautstarke Gesell keineswegs nur dazu geeignet, umgestürzte Fahrzeuge, feststeckende Kampfpanzer und andere Kettenfahrzeuge aus misslichen Lagen zu befreien oder abzuschleppen – das geht beim Tractor Pulling auch ganz hervorragend.

Je nach Einsatzgebiet kann allein die Winde dieses Panzers zwischen 35 und 70 Tonnen bewegen, wenn der Büffel arretiert werden kann. Abschleppen kann der Riese bis zu 62 Tonnen und ist je nach Version mit einem 7,62-mm-MG bewaffnet. Für Einsätze in Afghanistan wurde der Büffel zudem in den letzten Jahren aufgerüstet und noch schwerer gegen leichtes Waffenfeuer, Artillerie-Schrapnell, raketengetriebene Granaten, Minen und improvisierte Sprengstoffe gepanzert.

Davor braucht er sich in diesem Video zum Glück nicht in Acht zu nehmen.

Quelle: military-today.com