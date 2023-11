Toyota Hilux: Werbeaufsicht verbietet Spot für Pick-up-Geländewagen – Man hat ja schon des Öfteren gehört, dass bestimmte TV-Spots in einigen Ländern aufgrund ihrer pikanten Inhalte nicht gesendet werden dürfen. In den meisten Fällen geht es dabei um die explizite Darstellung von Sexualität oder Gewalt, in Großbritannien darf eine Werbung nun aber wegen ihres fehlenden Verantwortungsbewusstseins nicht gesendet werden – der Bösewicht: Toyota.

Konkret geht es um einen Werbespot und die Plakatkampagne für den Pick-up-Geländewagen Hilux.

Die fragliche Werbung wurde bereits im Jahr 2020 unter dem Motto "Born to Roam" gestartet, was sich etwa mit "Geboren, um umherzustreifen" übersetzen lässt. Dabei wird der Hilux als eine Art Tier in der freien Wildbahn gezeigt, welches gemeinsam mit seiner Herde zunächst durch die malerische Landschaft prescht, bevor der Pulk schließlich auf eine befestigte Straße fährt und sich letztlich wieder in der heimischen Garage einfindet.

Die Kampagne wurde nun vonseiten der britischen Werbeaufsicht verboten, billige diese dem Gremium zufolge doch ein Verhalten, welches der Umwelt schädige – dem Spot fehle das "Verantwortungsbewusstsein für die Gesellschaft". Von daher dürfe die Werbung in ihrer aktuellen Form nicht mehr öffentlich gemacht werden und auch in Zukunft habe der japanische Autobauer sicherzustellen, dass künftige Werbekampagnen derartige Aussagen nicht noch einmal tätigen.

Wie der "Guardian" berichtet, sei dies der erste Fall, bei dem eine Autowerbung mit Hinblick auf Umweltaspekte untersagt wurde.

Toyota hat bereits auf das Urteil des Gremiums reagiert. Dort betonte man, dem Umweltschutz verpflichtet zu sein, und verwies auf die Hybrid- und Elektroautomodelle in seinem Portfolio. Zudem habe man den Spot in einer "ökologisch unempfindlichen Umgebung" auf privatem Land außerhalb Großbritanniens gedreht, für die das Auto konzipiert sei, und das Plakatmotiv am Computer erzeugt, ohne dabei der Umwelt zu schaden.

Da das Fahrzeug für Beschäftigte in Land- und Forstwirtschaft gedacht sei, die auf geländegängige Fahrzeuge angewiesen sind, welche auch in anspruchsvollsten Umgebungen ihren Dienst tun, sei die Werbung aus Sicht des Herstellers angemessen.

Die Co-Vorsitzende Veronica Wignall von der Organisation Adfree Cities, von deren Seite die Klage gegen Toyota ursprünglich erging, gegenargumentiert, dass hier Geländewagen unter "Ausnutzung" von Bildern der Natur mit dem "falschen Versprechen auf Abenteuer" verkauft werden sollen. Immerhin werde die von Toyota genannte Zielgruppe ebenso wenig gezeigt, wie der praktische Nutzen des Wagens.

Die meisten dieser Fahrzeuge seien in den Städten unterwegs und dominierten inzwischen den Neuwagenmarkt. In der ungeschönten Realität verhalte es sich so, dass "SUV der Natur schaden, unsere Luft verschmutzen, unsere Städte verstopfen und tragische tödliche Unfälle verursachen".

Von daher fordert Wignall im nächsten Schritt, die Werbung für SUV generell zu verbieten.

Quelle: spiegel.de