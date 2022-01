Topversion kann nun bestellt werden: Der neue Volkswagen T-Roc R ist da – in der Kompakt-SUV-Klasse spielt VW seit 2019 mit dem stärkeren T-Roc R in der Leistungsgruppe mit. Nun ist das 2022er Facelifting für den Performer da: Angetrieben von einem 300-PS-Vierzylinder-TSI wartet der T-Roc R mit Siebengang-DSG und VWs 4MOTION-Allrad auf. Sowohl das Äußere als auch der Innenraum unterscheiden sich von der Basis, hochwertige Materialien inklusive, um den Sportlerlook zu unterstreichen.

Neue Assistenzsysteme, IQ.Light-Lichtanlage sowie moderne Digitaldienste sind an Bord – allesamt Technologien, die in VWs höhere Fahrzeugklassen gehören, wie eine Mitteilung betont. Damit bildet der dynamischere T-Roc R ein Crossover, ist quasi das Bindeglied der Segmente. Listenpreis: 48.445 Euro – und kann ab jetzt vorbestellt werden.

Performer

Der sportliche TSI mit vier Zylindern leistet 300 Pferdestärken bei einem Drehmoment von 400 Nm – ausreichend Power und Grip, um den Kompakt-SUV in 4,9 Sekunden von 0 über die 100-km/h-Demarkationslinie zu katapultieren. Dank technologischem Update hält der T-Roc R dabei per Lane Assist leichter die Spur – serienmäßig wie auch das Front Assist vorhanden. Das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe mit Launch Control dürfte im Zusammenspiel mit den Assistenten die entsprechend agile und sportive Fahrweise betonen.

Denn ein spezielles Sportfahrwerk ist ebenso vorhanden wie Progressivlenkung: Durch „Prädiktives ACC“ kann sowohl beim Lenken als auch beim Beschleunigen und Bremsen der Assistent Fahrern unter die Arme greifen. Dabei kann zwischen verschiedenen Fahrerprofilen per modellspezifischem Taster gewählt werden – Race-Mode inklusive.

Reinhold Ivenz, neuer Leiter der Business Unit R bei Volkswagen:

„Wir haben den T-Roc R nachgeschärft und seinen athletischen Charakter noch mehr herausgestellt. So wird das neue Modell dem Premium-Anspruch von Volkswagen R zu 100 Prozent gerecht.“ Besagte Ambition zeigt sich nicht nur in den Unterhaltungsmöglichkeiten im Innenraum: Streamingdienste sind im digitalen Infotainment ebenso verfügbar wie eine Online-Sprachbedienung. Die Dienste von We Connect Plus können dabei vom Käufer in Europa ein Jahr lang kostenfrei genutzt werden.

Überdies zieren Dekornähte die Instrumententafel, ein Sport-Lederlenkrad ist ebenso vorhanden wie andere R-typische Verzierungen. Auch äußerlich unterscheidet sich der T-Roc R durch Stoßfänger im R-Stil und insbesondere durch prägnante senkrechte Tagfahrlichter, die das Facelifting noch eine ganze Ecke sportiver erscheinen lassen als die Basisversion. Im Zusammenspiel mit serienmäßigen IQ.LIGHT-LED-Matrixscheinwerfern, den LED-Rückleuchten mit dunkler Verglasung sowie den R-Logos wirkt der kompakte SUV rasanter und dürfte nicht nur Interessenten im SUV-Segment ins Auge fallen.