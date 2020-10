Top Gear Klassiker: Das kleinste Eigenbau-Auto der Welt – Vorbei sind sie schon lange, die legendären Zeiten der klassischen „Top Gear“-Ära mit Jeremy Clarkson an der Spitze. Der Mann polarisiert, so viel steht fest – und musste nach mehreren Skandalen bei der BBC seinen Hut nehmen, weil er handgreiflich wurde. Bis dahin bescherte er dem Format an der Seite seiner Co-Moderatoren traumhafte Einschaltquoten und eine beinharte Fangemeinde. Vor allem wegen seiner Liebe zu traumhaften Boliden. Aber Clarkson konnte auch kleiner…

Gut zu sehen in diesem Klassiker aus seligen „Top Gear“-Zeiten, in dem Clarkson sich der Herausforderung stellt, das kleinstmögliche Auto der Welt zu konzipieren und es zu erproben. Kleiner noch als der Winzling Peel P50. Jeremy Clarksons Schöpfung: Der „P45“. Den P50 hatte Clarkson in Staffel 12 schon ausprobiert und vorgestellt, den P 45 fuhr er schlussendlich in Staffel 19 zum ersten Mal.

Also wurde der Winzling, der sowohl in Sachen Motor als auch Getriebe auf einem Quad basiert, direkt mal testgefahren – auf dem Weg von London zum „Top Gear“-Studio. Das Resultat: Ein „Auto“, so klein, dass dem Fahrer beim scharfen Bremsen ernsthafte Kopfverletzungen drohen, wenn er mit der Stirn gegen die „Windschutzscheibe“ ballert. Mal ganz abgesehen davon, dass dieses Fahrzeug mit null Zugeständnissen in Sachen Bequemlichkeit daherkommt.