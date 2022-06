Irres Rennen im „Top Gun“-Stil in Silverstone

Tom Cruise: Irres Rennen im „Top Gun“-Stil in Silverstone – Aktuell ist Hollywood-Legende Tom Cruise mit „Top Gun: Maverick“ in aller Munde und erntet für den neuen Action-Blockbuster reichlich Beifall. Aber auch abseits der Leinwand sorgt Cruise für Aufsehen, so wie zuletzt beim Autorennen. Der US-Schauspieler ist für seine irren Adrenalin-Kicks und waghalsigen Stunts bekannt.

Dies bewies er nun einmal mehr auf der Rennstrecke in Silverstone. Auf der renommierten englischen Rennstrecke lieferte sich Cruise ein geniales Rennen mit gleich zwei Formel-1-Legenden. Diese Wettfahrt wurde natürlich mit der Kamera festgehalten und nun per Video auf YouTube veröffentlicht.

Tom Cruise vs. Mark Webber und David Coulthard

Das witzige und zugleich ziemlich coole an diesem Straßenduell ist, dass Tom Cruise die beiden Rennlegenden Mark Webber und David Coulthard zu einem Duell herausfordert und sie dabei Szenen aus dem Klassiker „Top Gun“ nachstellen. Nur mit dem Unterschied, dass man den Kampfjet gegen einen Porsche 911 GT3 getauscht hat.

Zu bester Hintergrundmusik mit Kenny Loggins ikonischem Song „Danger Zone“ aus „Top Gun“ geht es rund. Ebenfalls in einem der Wagen sitzt „Channel 4 F1“-Moderator Steve Jones, den Tom Cruise mit „Iceman“ anspricht und damit natürlich auf Tom „Iceman“ Kazansky aus dem 80er-Kultfilm anspielt.

Aber genug der Worte, schaut euch einfach dieses überaus unterhaltsame Rennen an, es lohnt sich!