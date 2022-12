Tipps vom ADAC: Sicher Autofahren im Winter – Nach dem langen und warmen Herbst mochte man es kaum noch für möglich halten, doch der Winter ist nun angekommen. So schön eine verschneite Landschaft zur Weihnachtszeit aber auch sein mag, häufen sich mit den sinkenden Temperaturen auch die durch Glatteis verursachte Unfälle auf der Straße. Der ADAC hat deshalb ein paar Tipps parat, wie Autofahrer in der kalten Jahreszeit möglichst sicher ans Ziel kommen.

Eine gute Vorbereitung fängt bereits bei der Wahl der Kleidung an.

Denn eine kuschelige Daunenjacke hält zwar herrlich warm, birgt im Auto aber Risiken. Diese kann nämlich dafür sorgen, dass der Gurt nicht eng genug am Körper anliegt und im Falle eines abrupten Bremsmanövers tief in den Bauchraum einschneidet. Zieht eure dicke Winterjacke vor der Fahrt also besser aus.

Der ADAC rät außerdem dazu, beim Anfahren auf sehr glatter Fahrbahn, im 2. Gang zu starten. Dies verhindert den Autoexperten zufolge, dass die Räder durchdrehen.

Ansonsten gilt beim Fahren generell, dass man seine Geschwindigkeit den Sichtverhältnissen anpasst und ausreichend Abstand zu den vorausfahrenden Fahrzeugen einhält. Als Faustregel dient hier: „mindestens halber Tacho“.

Vorsichtiges Bremsen und sanftes Gas geben verhindern ein Ausbrechen des Fahrzeuges.

Sollte der Wagen dennoch ins Schleudern geraten, lautet der Rat des ADAC: „Auskuppeln und schnell, aber gefühlvoll gegenlenken.“ Führt das nicht zu dem gewünschten Ergebnis, bleibt nur noch eine Vollbremsung.

Außerdem sollte man dafür Sorge tragen, während der kalten Jahreszeit immer einen Eiskratzer und ein Starterset dabei zu haben, um im schlimmsten Falle nicht plötzlich festzusitzen.

Quelle: focus.de