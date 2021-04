Test mit Höllensound: Der neue Mustang Mach 1 im Video – Bittet jemanden zum Start dieses Videos ins Zimmer und legt nahe, die Augen geschlossen zu lassen. Spielt den Höllensound ab, der am Anfang losbricht und fragt die Person, um was für ein Auto es sich wohl handeln könnte – wer sich im Ansatz für Muscle Cars begeistert, wird ein ehrfürchtiges „Ist ein neuer Mustang draußen?“ in den Raum stellen. Das Video zeigt den brandneuen 2021er Ford Mustang Mach 1 – dabei dürfen wir sowohl Burnout als auch Probefahrt mit sattem Klang erleben.

Eine schnöde Präsentation in einem Autohaus oder Standbildern würden diesem Biest auch nicht gerecht – einen Mustang will man erleben und hören. Verantwortlich für die Rezension zeichnen die Kanalbetreiber des YouTube-Channels „TheStraightPipes“, die uns den neuen Mach 1 in allen Details präsentieren. Rasch zeigt sich bei einer Betrachtung des Wagens: Der neue Mach 1 bewegt sich in Sachen Look und Leistung irgendwo zwischen dem Mustang GT und dem Shelby GT 500.

Unter der Haube arbeitet ein V8 mit fünf Litern Hubraum, zu dessen Sound wir keinem, der das Video gesehen hat, noch irgendetwas erzählen müssen. Knapp 487 Ponys galoppieren mit 569 Nm Drehmoment, eine Maschine, die der im 2020er Bullitt nahekommt. Einige der Teile wie Ansaugkrümmer, Ölfilteradapter und Motorölkühler stammen dabei vom GT 350, was dem Motor des Mach 1 eine um 50 Prozent optimierte Ölkapazität im Vergleich zu Pony Cars wie dem 350er beschert.

Optional ist für den neuen Ford Mustang Mach 1 gar ein Handlingpaket verfügbar, sodass er sich gemäß dem Video von „TheStraightPipes“ in dem Falle nicht mehr wie ein brachiales Muskelpaket fährt, sondern eher rasant und kurvendynamisch wie ein Sportwagen. Ob es stimmt und wie viel Spaß das neue Pony Car bringt, könnt ihr selbst im Video unter die Lupe nehmen. Das Fazit der YouTube-Tester jedenfalls fällt unmissverständlich aus: „Perfektion!“

